«لقاء العمالقة» بين «حميم» و«أجرد عذبة» بمضمار أبوظبي



عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)



يستضيف مضمار أبوظبي مساء السبت، أمسية كأس رئيس الدولة، والتي تتضمن أربع بطولات رفيعة، وهي سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «فئة1» التي تكتسب زخماً إضافية، بعد توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بزيادة جوائزها لتصبح 4.5 مليون درهم، وتشتمل الأمسية على الشق المهجن لكأس رئيس الدولة «قوائم»، وسباق واحة ليوا «فئة2»، والجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي «قوائم».

ويسعى الجواد «حميم» الفائز بالسباق التحضيري، لإضافة إنجاز كبير إلى سجلاته بتحقيق لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الذي يقام في الشوط السابع والأخير لمسافة 2200 متر «فئة1»، لكنه يواجه تحدياً كبيراً، بوجود نخبة قوية يتوقع أن تنافس على اللقب، أبرزها «أجرد عذبة» و«الأرقم»، إلى جانب «آر بي كينج ميكر»، و«آزادي ستار».

وتشارك 16 خيلاً في الشوط السادس لمسافة 1400 متر «قوائم»، على لقب كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة، أبرزها «الفريق» وهناك رفيق إسطبله «لا نقاش» الذي قدم عروضاً رائعة في مضمار العاصمة.

ويقام في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب سباق واحة ليوا «فئة 2»، الذي يجتذب نخبة قوية من الخيول، قوامها 16 خيلاً، ويبرز منها «نمرود» الذي يسعى لمواصلة انتصاراته، بالفوز الثاني على التوالي، وهناك خيول قوية مثل رفيقته «جزيلة» التي قدمت أداءً فوق العادة في مشاركاتها، بجانب «هورس دي لاجارد» الفائز بذات المضمار، ويعد «الحصان الأسود»، وتضم المنافسة «الوجل»، ورفيقه «مقام».

وتتجه الأنظار نحو الجواد «الشاهين» غير المهزوم الذي يواجه التحدي في الجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «قوائم»، لكنه يواجه تحديات قوية أبرزها من «أيه أيه برنينج كريسنت» الفائز في آخر مشاركة بمضمار العين، وهناك غير المهزوم «الواري».

ويتطلع الجواد «ويندز أوف فورشن» إلى مواصلة انتصاراته في رابع أشواط الأمسية لمسافة 1400 متر «هانديكاب»، بعد أن سجل فوزاً لافتاً بذات المسافة والمضمار، لكن هذه المرة يواجه تحدي الجواد الطموح «المهيب»، الفائز بمضمار العين إلى جانب «منار».

وتستهل الأمسية بالشوط الأول المخصص للخيول العربية المبتدئة لمسافة 1600 متر بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها «سينج أسونج الموري»، و«واجب»، و«منار»، وقد يكون «مفرح الوثبة» ابن «مهاب» و«غبراء» ابن «العنود» هو المفاجأة.

ويشهد الشوط الثاني سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، والذي يقام لمسافة 1600 متر «هانديكاب»، متكافئاً، ويتوقع أن يقود التنافس «أيه أف الهزيم» الثالث في آخر مشاركة بالعين قبل أسبوعين، بجانب رفيقه «سقراط» الذي يقوده فارس الإسطبل الأول تاج أوشي، ومن الخيول القوية المتحدية «آر بي بستيفا» و«العريق».

من جانبه، قال المهندس علي الشيبه، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية: «نحن في نادي أبوظبي للفروسية فخورون بتنظيم واستضافة هذه البطولة الغالية على قلوب الجميع، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين، ومتابعة شائقة للحضور وجماهير السباقات».