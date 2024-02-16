ألكاراز يقبض على «القرصان»!



بوينوس آيرس (أ ف ب)



استهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدورة بوينوس آيرس الدولية في التنس، بفوزه على لاعب أرجنتيني صاعد من التصفيات كاميلو أوجو كارابييي كان يعمل في السابق قرصاناً في متنزه ترفيهي 6-2 و7-5 في الدور الثاني.

وهو الفوز الأول لألكاراز المصنف ثانياً عالمياً في مباراته الأولى، منذ خروجه المفاجئ من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي.

وتأهل كارابييي الذي يعيش على بعد بضع بنايات فقط من نادي بوينوس آيرس لاون للتنس، من التصفيات عقب فوزه الإسباني خاومي مونيار 6-2 و7-6، والبوليفي هوجو ديليان 4-6 و7-6 و6-3، قبل أن يستهل مشواره في الجدول الرئيس للدورة المقامة على الملاعب الترابية، بالفوز على البيروفي خوان بابلو فارياس 7-6 و6-4 في الدور الأول.

وتحوَّل اللاعب البالغ 24 عاماً إلى لعب التنس في وقت متأخر، بعد أن أمضى مراهقته في لعب دور القرصان في شركة سياحة في ملكية جده في البرازيل.

وحسم ألكاراس الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الأربعة الأوائل، المجموعة الأولى في مصلحته بسهولة 6-2، لكنه عانى الأمرين في الثانية، بعدما خسر إرساله في شوطها الأول.

ورد الكاراز التحية في الشوط الرابع مدركاً التعادل 2-2، ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط السادس، وتقدم 4-2، وحصل على فرصة إنهاء المجموعة في مصلحته في الشوط التاسع، عندما كان متقدماً 5-3، لكن الأرجنتيني الصاعد من التصفيات كسر إرساله مقلصاً الفارق إلى 4-5، ثم أدرك التعادل 5-5-، قبل أن يعود الماتادور الإسباني، ويكسب شوطين متتاليين، وبالتالي كسب المجموعة 7-5، والمباراة في ساعة و45 دقيقة.

وقال ألكاراز «لقد كانت مباراة صعبة، إنه مقاتل جيد، ولاعب جيد، ويتمتع بإيقاع جيد، كان من الصعب التغلب عليه».

وأضاف «لقد بدأت متوتراً، لن أكذب، مع الجمهور الذي يقف خلفه ويدعمه، أعتقد أن هذا أمر طبيعي، بالتأكيد، لكنني سعيد بأول مباراة لي على الملاعب الرملية منذ بطولة فرنسا المفتوحة، آمل أن أتمكن من الاستمرار في التقدم بشكل أفضل وأفضل».

ويلتقي ألكاراز، الفائز بلقبين كبيرين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، في الدور المقبل لاعباً آخر صاعداً من التصفيات هو الإيطالي أندريا فافاسوري الـ152 عالمياً، والفائز على التشيكي لاسلو دجيري السابع 6-4 و7-5.

وخرج البريطاني كامرون نوري الثاني من الدور الثاني بخسارته أمام الأرجنتيني فيديريكو كوريا 2-6 و6-4 و3-6، ويلعب كوريا مع مواطنه سيباستيان بايس الخامس، والفائز على الإيطالي لوتشانو دارديري 6-4 و7-5.