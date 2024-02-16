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الرياضة

القايد يحلق بذهبية 800 متر على الكراسي المتحركة

القايد يحلق بذهبية 800 متر على الكراسي المتحركة
16 فبراير 2024 14:29

 

دبي (الاتحاد)

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توج غانم الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بطلنا البارالمبي محمد القايد بذهبية 800 متر على الكراسي المتحركة فئة تي 33,34، في ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم أولى بطولات عام 2024 - الجائزة الكبرى، بحضور ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.
وكانت الإثارة العنوان البارز للسباق، خاصة بين الثنائي الإماراتي القايد والتونسي وليد كتيلة ليؤكدا جاهزيتهما لخوض تحدي النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وحل محمد القايد في المركز الأول، تلاه في المركز الثاني وليد كتيلة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأسترالي رحيد مكراكين.
واختتم بطلنا عمير يونس مشاركة منتخبنا بحصوله على الميدالية البرونزية الثانية له بحصوله على المركز الثالث في مسابقة الرمح اف 55.
وقال غانم بن مبارك الهاجري: «يمثل النجاح الكبير الذي شهدته منافسات ألعاب القوى ضمن النسخة الـ15 من بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم ثمرة لجهود متضافرة وعمل دؤوب من القائمين على تنظيم البطولة في نادي دبي لأصحاب الهمم، في ظل رعاية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، ما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على دفع مسيرة التنمية الرياضية بالدولة، وتمكين أصحاب الهمم عبر دمجهم في المجتمع من خلال الرياضة وفتح آفاق التميز والإبداع لهم ليتمكنوا من تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة الإماراتية».
وأضاف: «يرسخ اهتمام دولة الإمارات بتنظيم الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية الخاصة بأصحاب الهمم الدور الريادي الذي تضطلع به لتأهيل ودعم أصحاب الهمم وإبراز طاقاتهم ومهاراتهم الكامنة، ودمجهم بشكل شامل في مجتمعاتهم حول العالم، بالإضافة إلى التأكيد على مكانة الدولة وجهة مفضلة للفعاليات الرياضية الدولية، ما يساهم في تعزيز سمعتها الطيبة عالمياً.
من ناحيته وجه ماجد العصيمي الشكر إلى غانم الهاجري، مشيراً إلى أن أنهم محظوظون بزيارته إلى أروقة بطولة فزاع في مستهل مهامه الجديدة مثمناً كلماته المحفزة لفرق العمل، حيث إن هذه الكلمات تعتبر شهاة نجاح وتميز لنادي دبي لاصحاب الهمم وبطولات فزاع.
وأشار العصيمي إلى أن إنجاز القايد بحصوله على الميدالية الذهبية كان بمثابة الهدية من«أصحاب الهمم» لغانم الهاجري، والذي شارك في تتويج بطلنا البارالمبي وزملائه في المسابقة. 

الإمارات
دبي
أصحاب الهمم
محمد القايد
ماجد العصيمي
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