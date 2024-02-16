دي يونج يرفض الرحيل أو «تمديد» عقده مع البارسا



أنورإبراهيم (القاهرة)

يبدو أن برشلونة يرغب بشدة في بيع متوسط ميدانه الهولندي فرينكي دي يونج، خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد أن فشل في تحقيق ذلك الموسم الماضي، رغم الطلب الشديد على اللاعب من جانب عدد من الأندية الإنجليزية في مقدمتها مانشستر يونايتد، وتوتنهام، وتشيلسي.

وتباينت ردود الفعل بشأن هذا الاحتمال «غيرالمرغوب»، والذي يلجأ إليه البارسا مضطراً لسد بعض العجز في ميزانيته وضبط «سقف رواتبه»، إذ إن اللاعب نفسه يفضل البقاء في كتالونيا، رغم اهتمام الكثير من الأندية بالحصول على خدماته، وبوجه خاص مانشستر يونايتد الذي بذل مديره الفني الهولندي إيريك تن هاج مدربه السابق في أياكس أمستردام محاولات مستميتة لضمه الموسم الماضي.

ويسعى برشلونة بكل قوته لتوفير موارد مالية تساعده على عقد صفقات جديدة، خاصة في خط الوسط والهجوم، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال بيع أحد نجومه أصحاب الرواتب العالية، مثل دي يونج أوالبرازيلي رافينيا، غير أن الدولي الهولندي يبدي تصميمه على البقاء على وضعه مع البلاوجرانا، واستكمال عقده الحالي الذي يمتد حتى صيف 2026.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو وثيقة الصلة ببرشلونة أن دي يونج لم يؤكد رغبته في تمديد عقده، رغم رغبته في البقاء، بينما النادي يسعى بقوة لبيعه، وأضافت الصحيفة إنه إذا بدأ اللاعب الموسم القادم من دون أن يوقع عقداً جديداً، ستقل قيمته السوقية كثيراً مع اقتراب عقده من نهايته.

ورغم عدم حدوث تقدم في المفاوضات بين النادي واللاعب، إلا أن الصحيفة كشفت النقاب عن أن برشلونة على استعداد للإبقاء على المبلغ نفسه الذي يريده مقابل رحيله، وهو 100 مليون يورو، وهو رقم مرتفع كثيراً عن الرقم الذي تحدد مبدئياً «60 مليون يورو»، والذي كان توتنهام الإنجليزي عرضه على برشلونة، للحصول على خدمات دي يونج في بداية هذا العام، خلال الميركاتو الشتوي.