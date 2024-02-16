إنريكي يرفض التعليق على رحيل مبابي

بواسي (أ ف ب)



رفض الإسباني لويس إنريكي، مدرّب باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعليق على رحيل النجم كيليان مبابي، غداة إعلان الأخير قراره إلى النادي الباريسي.

وقال إنريكيو في المؤتمر الصحفي عشية مباراته أمام نانت في المرحلة الثانية والعشرين: «سأتجنب مناقشة هذا الموضوع حتى تتحدث الأطراف المعنية، كيليان مبابي لم يتحدث علناً، ولا النادي فعل ذلك، أنا المدرب، عندما تتحدث الأطراف سأعطي رأيي».

وعندما سُئل عن مستقبل النادي من دون أفضل هداف في تاريخه، أصر إنريكي على عدم رغبته في تأكيد رحيله، محذراً «الفريق والنادي فوق كل الأفراد».

ورداً على سؤال حول مسلسل مبابي الذي من الممكن أن يستمر لفترة أطول بانتظار بيان عام من هداف مونديال قطر 2022، قال مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني سابقاً «لكي تجلس حيث أجلس، عليك أن تتمتع بالشخصية والخبرة، عليك أن تعرف أن حول النادي هناك دائماً الشائعات والانتقادات والمديح، من لا يحب ذلك لا يمكنه أن يكون في هذا النادي».

وفي حين لم يحدد مبابي وجهته المستقبلية، فإن الأسهم تشير إلى ارتفاع حظوظ ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا «14»، بضمه إلى صفوفه.

وضمن السياق ذاته، قال مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس الخميس، إن الشروط الدقيقة لرحيل بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر «لم يتم الانتهاء منها بعد»، مضيفاً أن مبابي «لم يفِ بعد بالتزاماته تجاه باريس سان جيرمان».

ومن المتوقع أن يضفي الطرفان الطابع الرسمي على هذا الإعلان خلال أشهر قليلة، حسب المصدر، الذي يؤكد أن «باريس سان جيرمان يركز على المستقبل والتوازن».