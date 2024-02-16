الإمارات تتأهل إلى نصف نهائي «عربية الرجبي»



رضا سليم (الطائف)



تأهل منتخبا الإمارات للرجال والسيدات إلى نصف نهائي البطولة العربية لسباعيات الرجبي «التاسعة» للرجال و«الرابعة» للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي على مدار يومين بمدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، بمشاركة 17 منتخباً، من بينها 9 منتخبات في مسابقة الرجال و8 منتخبات للسيدات.

ونجح منتخبنا للرجال في الفوز على العراق 43-5 في المباراة الافتتاحية، وفاز على مصر 26-0 في المباراة الثانية، ليضمن التأهل قبل مواجهة الأردن في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، فيما نجح منتخب السيدات في الفوز على لبنان 29-0، ضمن المجموعة الأولى وفاز في المباراة الثانية على ليبيا 26-0، ليتأهل إلى نصف النهائي، قبل مواجهة مصر في الجولة الأخيرة.

في الوقت نفسه، قامت مريم جابر آل علي نائب القنصل العام لدى الدولة في جدة، بزيارة البعثة والتقت بلاعبي ولاعبات المنتخب، ورافقتها خديجة العامري سكرتير القنصل العام، وأشادت بجهود اللاعبين واللاعبات في اللعبة، وحثتهم على بذل مزيد من الجهد، سعياً للمنافسة القوية على لقب البطولة.



ووجه محمد سلطان الزعابي رئيس البعثة الشكر إلى نائب القنصل العام للدولة في جدة على الزيارة التي ترفع من الروح المعنوية للاعبين واللاعبات، وقال: «هذا ليس بغريب على أبناء الإمارات في السلك الدبلوماسي خارج الدولة، ودائماً ما نلتقي بهم في كل المشاركات الخارجية لمنتخبات الإمارات.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد العربي للرجبي عن استضافة مصر للنسختين المقبلتين من البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال، والسيدات، عامّي 2025 و2026، جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للرجبي، التي عقدت في مدينة الطائف السعودية، برئاسة قيس الظالعي، على هامش البطولة العربية للسباعيات.

ترأس الاجتماع قيس الظالعي رئيس الاتحاد، وشهد حضور ممثلي 12 اتحاداً وطنياً، هم علي الدجاني رئيس الاتحاد السعودي، حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري، وعزيز بو خلف رئيس اللجنة الأردنية للرجبي، وفريق هزاع رئيس الاتحاد العراقي، وهشام أويجا من وفد المغرب وأسامة حسين رئيس الاتحاد السوداني، وحليم البرتاجي نائب رئيس الاتحاد التونسي، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات، والدكتور شادي عبدالعزيز مستشار رئيس الاتحاد العربي، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرجبي، كما حضر الاجتماع سعود النعيمي وفوزية فريدون عضوا اتحاد الإمارات وعبدالعزيز بن سلطان من الاتحاد السعودي.

وناقش الاجتماع مقترحات الاتحادات الأعضاء بشأن تطوير اللعبة، واعتماد الحساب الختامي والتقرير الإداري للاتحاد، وتقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الاتحاد بالفترة الماضية، واعتماد محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق، وموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبلة.



وقررت الجمعية تشكيل فريق عمل فني، لدراسة أهلية مشاركة اللاعبين في البطولات المقبلة، ووفقاً للنظام الأولمبي الدولي لحملة الجوازات، والاتحاد الدولي الذي يقضي بمنح حق المشاركة للمقيمين 5 سنوات في الدولة، وطرح فكرة العمل بنظام «الكوتة»، وهو نظام مختلط بين النظامين السابقين، بحيث يكون هناك عدد معين فقط من اللاعبين واللاعبات يمكنه المشاركة، على أن يقدم فريق العمل الفني تصوره في هذا الجانب خلال شهرين.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، أن المشاركة الكبيرة في النسخة الحالية من البطولة، تؤكد أن الاتحاد العربي ماضٍ بنجاح في تطوير اللعبة، لاسيما من ناحية تطور عدد المنتخبات وكذلك اللاعبين واللاعبات، وهو ما يتجلى في ارتفاع عدد المشاركين في البطولة العربية من 4 دول بنسخة البحر الأحمر عام 2016 إلى 18 منتخباً، تمثل 12 دولة في النسخة الحالية.

وقال الظالعي: «ارتفاع عدد المشاركين أصبح يمثل ضغطاً على الدولة المستضيفة، ولذا اتفقنا على أن يكون هناك لجنة إشراف يتم تشكيلها قبل كل دورة، بهدف تسهيل مهمة التنظيم وترتيب كافة الأمور اللوجيستية، والبطولة الحالية متميزة من كافة النواحي الفنية والإدارية، والهدف الأسمى هو تطوير اللعبة عربياً وممارسيها من الجنسين.