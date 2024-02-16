«فخر أبوظبي» إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة



مراد المصري (أبوظبي)



تأهل الجزيرة إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الفوز على العربي 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في افتتاح دور الـ 16 للبطولة الأغلى.

جاءت انطلاقة المباراة كما هو متوقعاً، عبر استحواذ الجزيرة على الكرة، ولجوء العربي إلى التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة.

حاول الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة، الاستفادة من أصحاب الخبرة في أول ظهور رسمي له مع الفريق، حيث تولى علي مبخوت قيادة الهجوم، فيما حاول فوائد بومضل مدرب العربي إيجاد التوازن المطلوب بوجود راشد عيسى وفاندار فييرا في وسط الملعب.

انتظر الجزيرة ليهدد مرمى منافسه، بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة من فيرناندو في الدقيقة 29، وعاد الجزيرة إلى الهجوم، ويمرر علي مبخوت الكرة إلى فيرناندو الذي سدد كرة قوية إلا أن الحارس أحمد حسن تصدى لها في الدقيقة 32، وهدد العربي مرمى الجزيرة إثر ركنية، كاد أن يحولها خليفة الحمادي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36.

أثمر ضغط الجزيرة عن افتتاح التسجيل فيرناندو الهدف الأول، بعدما استقبل الكرة داخل المنطقة، سددها مباشرة داخل شباك العربي في الدقيقة 45+1

استهل الجزيرة الشوط الثاني بالمبادرة الهجومية، لكنه افتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى، رغم وصوله في أكثر من فرصة داخل منطقة جزاء العربي، وجاء تهديد العربي مرة أخرى من ركنية، وهذه المرة تصدت عارضة مرمى الجزيرة لرأسية طلال عبد الرحمن في الدقيقة 55، وسدد أليخاندرو بوزيلو كرة أرضية زاحفة بجوار القائم الأيمن لمرمى العربي في الدقيقة 64.

ارتقى علي خصيف حارس الجزيرة للتصدي لتسديدة متقنة من خارج المنطقة من «البديل» لادجي مالي في الدقيقة 70، وسدد راشد عيسى ضربة حرة فوق مرمى الجزيرة في الدقيقة 81.

أنقذ الحارس أحمد حسن فريقه العربي من استقبال الهدف الثاني، بعد تصديه لتسديدة عمر تراوري المنفرد في الدقيقة 88.