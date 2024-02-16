السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوستيكوجلو «غير مهتم» بهوية مدرب ليفربول

بوستيكوجلو «غير مهتم» بهوية مدرب ليفربول
16 فبراير 2024 21:16

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كلوب يتغزل في المرشح لخلافته!
فيرنر «أكثر سعادة» مع توتنهام


قلل المدرب الأسترالي لتوتنهام الإنجليزي أنجي بوستيكوجلو من أهمية ما يدور في وسائل الإعلام، عن إمكانية توليه الإشراف على المنافس المحلي ليفربول، وذلك خلفاً للألماني يورجن كلوب الذي اتخذ القرار بالرحيل عن «الحمر» في نهاية الموسم الحالي.
وصعق كلوب العالم الشهر الماضي، حين أعلن قرار الرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم، بعد تسعة أعوام على توليه المنصب، ونجاحه في حصد العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الممتاز عام 2020، والذي كان الأول للنادي منذ 1990، ودوري أبطال أوروبا عام 2019.
وورد اسم لاعب وسط ليفربول السابق الإسباني شابي ألونسو كأبرز المرشحين لخلافة كلوب، في ظل الموسم التاريخي الذي يقدمه مع فريقه الحالي باير ليفركوزن الألماني.
كما رشّحت وسائل الإعلام الإنجليزية بوستيكوجلو لاستلام المهمة بعد الموسم الأول الناجح له حتى الآن مع توتنهام الذي يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري الممتاز.
لكن المدرب الذي قاد منتخب بلاده إلى لقب كأس آسيا عام 2015، شدّد الجمعة على أن تركيزه منصبّ بشكل كامل على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة ولا يفكر بتاتاً بما يُشاع عن وضع اسمه ضمن لائحة المرشحين لخلافة كلوب.
وقال عشية استضافة ولفرهامبتون في المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي «قد أكون ربما ضمن اللائحة المختصرة (في وسائل الإعلام لتولي المهمة)، لا أعتقد أني أريد قول أي شيء عن ذلك لأنه لا يشغل بتاتاً جزءاً من تفكيري في ما يخص أولوياتي في الحياة ومهنتي حالياً».
وأشار إلى أنه بدأ للتو مشواره مع توتنهام و«أنا هنا منذ سبعة أشهر فقط، لذلك هذا أمر لا يحتاج إلى شرح».
وسُئل بوستيكوجلو عما إذا كان يشعر بالإطراء لربط اسمه بتدريب ليفربول، فأجاب «لا يهم، لكن في نهاية المطاف، إذا كنت أقوم بعمل جيد، آمل أن يُقدّر الناس ذلك بشكل أو بآخر».
وقال المدرب البالغ 58 عاماً، إن مسيرته التدريبية الطويلة تعني أنه يعرف ما يجب التركيز عليه، محدداً أولوياته «بإنهاء الموسم بقوة مع توتنهام والتأكد من أننا نحاول إنشاء أسس قوية حقاً لما نريد أن نكون عليه في الأعوام المقبلة، هذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا ركزت بشكل كامل على ما يمكن أن تجلبه لنا هذه المباريات الـ14 الأخيرة» في الدوري الممتاز.

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبير
ليفربول
يورجين كلوب
آنجي بوستيكوجلو
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©