120 لاعباً في حوار الأذكياء بمهرجان شتاء العين

العين (الاتحاد)

انطلقت بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات بطولة شتاء العين للشطرنج السريع «رابيد»، ضمن مهرجان شتاء العين للشطرنج، بمشاركة قياسية بلغت نحو 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة هي إنجلترا وفرنسا وروسيا وليتوانيا والهند وتركيا والفلبين ومصر وسوريا وسلطنة عُمان والجزائر والسودان وفلسطين والإمارات.

وأكد عبدالله الراشدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن المشاركة الكبيرة تعكس نجاح المبادرات المجتمعية الرائدة التي ساهمت في نشر لعبة الشطرنج بين مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها مهرجان شتاء العين.

وتقام بطولة شتاء العين للشطرنج السريع من 7 جولات، وفقاً للنظام السويسري خلال يومين، ويحصل كل لاعب على زمن تفكير 15 دقيقة للمباراة، مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج السريع.

ويتصدر قائمة المشاركين المصنف الأول الدولي بونفيل من فرنسا. ويقوم بتحكيم وإدارة منافسات البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي، مدير البطولة، وحكم الاتحاد الدولي الإماراتية موزة المعمري، رئيسة الحكام. ومن المقرر أن تقام بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك من 23 - 27 فبراير الجاري، كما يستضيف النادي بطولة شهر شعبان 18 فبراير، وبطولة العين لييب داي 29 فبراير.