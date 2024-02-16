طواف الإمارات.. اللقب حلم فريق الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

يسعى فريق الإمارات للدراجات لتحقيق فوزه الثالث في السنوات الأربع الماضية في طواف الإمارات، الحدث الوحيد للدراجات في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينطلق الاثنين المقبل، ويتنافس الدراجون في 7 مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 985 كيلومتراً من منطقة الظفرة، وسيخوض أفضل الدراجين في العالم سباق «زمن فردي»، وسباقات السرعة، ومن المحتمل أن يواجه الدراجون رياحاً قوية عبر سهول الصحراء، ومرحلتين جبليتين تتضمنان مساراً شديد الانحدار بنسبة 11% يمتد من جبل حفيت إلى خط النهاية. ومن المتوقع أن يؤدي فريق الإمارات أداءً مميزاً هذا العام، حيث يحظى اللاعب الرئيس في الفريق، آدم ييتس، بدعم من أربعة دراجين في التصنيف العام، ويتطلع ييتس الذي فاز بنسخة 2020، إلى تكرار إنجازاته البطولية العام الماضي عند نهاية القمة في جبل حفيت، وإلى تحقيق أسبوع قوي من السباقات للحصول على المركز الأول.

يذكر أن براندون ماكنولتي، الفائز بلقب بطولة الولايات المتحدة لسباق الزمن، قد بدأ الموسم بمستوى قوي، ويسعى جاهداً إلى مواصلة صعوده على منصة التتويج إلى جانب ييتس، ويفتخر الفريق، الحائز مؤخراً لقب أفضل فريق في العالم من الاتحاد الدولي للدراجات، بدراجيه الأقوياء قبل خوض السباق على أرضه، وفي صفوفه الدراجان الاسكندنافيان ميكيل بيرج وفيجارد لينجن، بالإضافة إلى إيفو أوليفيرا وجاي فاين، والدراج الكولومبي السريع سيباستيان مولانو، الذي حقق فوزاً مذهلاً في المرحلة الرابعة عام 2023.

وقال قائد الفريق آدم ييتس: «نحن متحمسون للغاية للعودة إلى الإمارات والمشاركة في طواف الإمارات، حيث نتنافس مع أفضل الدراجين في العالم عبر سبع مراحل من السباقات الصعبة، لدي معرفة جيدة بهذا السباق، حيث فزت به في عام 2020 ووصلت إلى منصة التتويج في السنوات الأخيرة.

في نهاية المطاف، كان من المخيب للآمال عدم الفوز بنسخة 2023، لذلك سنتطلع إلى تقديم أداء أفضل هذا العام أمام جماهيرنا المحلية».

وتابع: «لقد شاركنا في المعسكر التحضيري للموسم من إسبانيا، وهو ما أعدنا بمستوى مثالي لعام 2024. لقد بدأ الدراجون الموسم بشكلٍ رائع، ونصب تركيزنا على الحفاظ على المستوى الجيد في السباق على أرضنا».

وقال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ومدير الفريق: «يُعد السباق مناسبة خاصة لجميع المشاركين والمرتبطين بالفريق، فيتيح لنا فرصة تقديم أداء رائع لمشجعينا الإماراتيين الذين يدعموننا طوال العام.

لقد بدأنا موسم عام 2024 بشكل جيد للغاية، حيث عززت الانتصارات الأخيرة في عُمان وإسبانيا وأستراليا الجهود التي بذلها الدراجون في المعسكر التحضيري للموسم، وهو أمر مهم للغاية، سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذه النتائج القوية أمام جماهيرنا وشركائنا، والجهات الراعية على حد سواء».