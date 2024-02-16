«المبارزة» يبدأ مشوار «آسيا» بـ«طموح ذهبي»

علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني للمبارزة اليوم، مشواره في بطولة آسيا للأشبال والناشئين بالعاصمة البحرينية المنامة، والتي تستمر حتى 25 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة آسيوية، وتضم البعثة 19 لاعباً في الأسلحة الثلاثة «فلوريه، إيبيه، سابر»، وهم فارس البلوشي، عيسى الزرعوني، عبد الرحمن مبارك، محمد المهيري، والهيام البلوشي، حمدة التميمي، خديجة المسماري، زينب موسى في سلاح الفلوريه، وسلطان العبري، هزاع العبري، عبد الله الكندي، خالد أحمد، العنود الفلاسي، أصيلة الزعابي، وعفراء البلوشي في سلاح السابر، إضافة إلى مسعود المهيري، شيخة الزعابي، ميره الحمادي، وإيمان السويدي في سلاح الايبيه، ويترأس البعثة علي المرزوقي، المدير التنفيذي للاتحاد، وأسامة عادل، المدير الفني، وجورجي لمينوف، وفيرجيل مارسيل مدربين.

ويمتلك منتخبنا طموحات كبيرة في هذه البطولة، خاصة أن الثنائي فارس البلوشي والهيام البلوشي توجا منذ فترة قصيرة بلقب آسيا تحت 17 عاماً في البطولة التي استضافتها دبي، والأمل كبير في أن يكون للمبارزة الإماراتية وجودها القوي على منصات التتويج، رغم وجود دول كبيرة وعريقة في اللعبة على مستوى القارة الصفراء، مثل كوريا الجنوبية واليابان، وتنطلق اليوم، ولمدة 4 أيام منافسات تحت 17 سنة، للفردي والفرق، ثم تليها منافسات تحت 20 عاماً للفردي، والفرق أيضاً لمدة 4 أيام.

وخاص منتخبنا تدريبات مكثفة، خلال الفترة الماضية، سواء مع أنديتهم، وكذلك بالمنتخب، أملاً في أن يحافظ لاعبونا على تقدمهم في مسابقات هذه المرحلة السنية على مستوى آسيا، وهناك لاعبات من ضمن عناصر المنتخب حققن ميداليات مؤخراً في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي جرت في ضيافة نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وعبّر أسامة عادل عن ثقته في العناصر الموجودة معه في هذه البطولة قائلاً: «التدريبات كانت قوية، وهناك حالة تركيز كبيرة من اللاعبين، أملاً في العودة من المنامة بنتائج مشرفة للرياضة الإماراتية، وهناك جهد كبيرة يبذله كل لاعب ولاعبة مشارك في هذه النسخة الآسيوية القوية».