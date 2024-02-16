كأس رئيس الدولة.. «الملك» يستهل حملة الدفاع عن اللقب أمام «الراقي»

مراد المصري (أبوظبي)

تتواصل منافسات دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، حيث يستهل الشارقة «حامل اللقب» مشواره بلقاء البطائح، فيما يلتقي الوصل «المتألق» هذا الموسم مع الإمارات، والنصر مع خورفكان.

وسيكون «الملك» مطالباً بتعويض الإخفاقات التي شهدها مطلع الموسم الجاري، بعد تعثره في انطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين»، ومغادرته كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب الخروج من دوري أبطال آسيا.

ويدافع «الملك» عن اللقب الذي أحرزه للمرة العاشرة في الموسم الماضي، «رقم قياسي بالتساوي مع شباب الأهلي»، عندما يخوض لقاء «ديربي» أمام «الراقي»، وسبق أن شهدت المواجهة السابقة بينهما هذا الموسم في الدوري، إثارة كبيرة، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 3-3.

وتغيرت المعطيات منذ ذلك الوقت، خصوصاً مع رحيل الروماني ميريل رادوي عن تدريب البطائح، وتعيين الكرواتي جوران توميتش، فيما يواجه الروماني كوزمين أولاريو سهام النقد إلى الآن، ويعول المدرب كثيراً على محو «الصورة السلبية» من بوابة «الكأس الأغلى».

ويلتقي الوصل مع الإمارات على استاد زعبيل، في لقاء يتطلع من خلاله «الإمبراطور» إلى مواصلة «الانطلاقة القوية»، حيث حصد لقب «بطل الشتاء» الشرفي في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما أنهى الدور الأول برصيد 33 نقطة، إلى جانب بلوغه نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة في المسابقات المحلية هذا الموسم.

ويتطلع ميلوش إلى مواصلة النتائج الإيجابية، والمنافسة على الألقاب المتاحة كافة، في ظل المعطيات الإيجابية في الوقت الحالي، والقدرة على «المداورة» بين اللاعبين المتاحين.

وتتوفر العديد من الخيارات أمام المدرب، مع «الثلاثي المتألق» فابيو ليما، وعلي صالح، ونيكولاس خمينيز، مع أسماء أخرى، بوجود هاريس، وأداما ديالو في المقدمة، والمتألق سياكا في وسط الملعب.

من جانبه، يخوض «الصقور» اللقاء، على أمل تحقيق المفاجأة مع المدرب الإيطالي والتر زينجا، الذي يعود مجدداً إلى ملاعبنا، وسبق أن واجه الوصل 7 مرات مع النصر والجزيرة والشعب، وحقق خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات، مقابل خسارة واحدة.

ويدخل النصر وخورفكان المواجهة بينهما على استاد آل مكتوم، وهدف كل منهما التعويض، بعد الانطلاقة البطيئة في الدوري هذا الموسم، إلى جانب الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث تمثل المباراة أمل المنافسة على اللقب الغالي الذي تنشده جميع الجماهير.

وتطور أداء «العميد» تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، لكنه لا يزال يسعى لحصد النتائج الإيجابية بشكل مستمر، وتشكل هذه المواجهة محطة مهمة للفريق لفتح «صفحة جديدة»، بعد التحضيرات التي قام بها خلال فترة التوقف الشتوي.

من جانبه، يبحث «النسور» عن الاستفادة من تطور الأداء، بعدما خرج بنقطة التعادل في لقاء «الديربي» أمام اتحاد كلباء منذ أيام في الدوري، رغم أنه أكمل الشوط الثاني منقوصاً، بعد طرد مدافعه عمر سعيد.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد، ويتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين، أو ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل، في حال استمرار التعادل بين الفريقين خلال الوقت الأصلي.