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الرياضة

«جودو الإمارات» يخوض نزال «الخفيف المتوسط» في «جائزة باكو»

«جودو الإمارات» يخوض نزال «الخفيف المتوسط» في «جائزة باكو»
17 فبراير 2024 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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«جودو الإمارات» يشارك في «باكو جراند سلام»

يختتم منتخب الجودو تحدياته اليوم في بطولة «باكو جراند سلام» للجودو، التي يستضيفها حالياً اتحاد أذربيجان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي، وسط مشاركة 404 لاعبين ولاعبات من 62 دولة، من بينها 3 دول عربية خليجية، وهي دولة الامارات، البحرين والسعودية، وتبلغ قيمة جوائز البطولة 154 ألف يورو بجانب نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.
ويخوض لاعبنا الشاب كريم عبد اللطيف نزاله في الدور التمهيدي في وزن تحت 73 كجم، عندما يواجه بطل بلجيكا الشاب كريستوف مارك في منافسات الوزن الخفيف المتوسط، ويضم هذا الوزن 39 لاعباً من اللاعبين البارزين المصنفين على مستوى العالم.
وكانت الجولة الافتتاحية قد شهدت خسارة لاعبتنا باتسو ألتان أمام اللاعبة الكندية المصنفة الأولى عالمياً، كريستا ديجوشي، والمرشحة للقب هذا الوزن، ويضم وزن تحت 57 كجم للسيدات المصنفات المرشحات ضمن تلك الفئة وستكون المصنفة الأولى عالمياً التي تخطت لاعبتنا بالخبرة الدولية كريستا ديجوتشي (كندا)، حاضرة على حتى الجولات الختامية، بناء على ترشيحات الخبراء، وفي القائمة الفرنسية الشابة سارة ليوني.

منتخب الجودو
الجودو
الاتحاد الدولي للجودو
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