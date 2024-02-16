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الرياضة

سباق فاطمة بنت منصور للقدرة في الوثبة اليوم

سباق فاطمة بنت منصور للقدرة في الوثبة اليوم
17 فبراير 2024 00:47

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

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تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في السادسة والنصف صباح اليوم، سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.
ويقام السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية.
كما ينطلق غداً سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.
وتم تقسيم مسافة سباق السيدات إلى 4 مراحل، مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء، 35 كلم، والثانية مسافتها 25 كلم وتم ترسيمها بالألوان الصفراء، وتبلغ مسافة الثالثة 20 كلم، وتم ترسيمها بالألوان الحمراء، أما المرحلة الرابعة والأخيرة مسافتها أيضاً 20 كلم، فتم ترسيمها بالألوان البيضاء.
وتتخلل السباق فترات راحة إجبارية عقب كل مرحلة مدتها 40 دقيقة للأولى والثانية، أما الثالثة فترة الراحة مدتها 50 دقيقة. 
وتم وضع اللمسات الأخيرة بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة على كل المرافق والمسارات وبوابات الانطلاق، وأماكن تجمع الفرسان والخيول، والمركز الإعلامي، وإجراءات الفحص البيطري، وغيرها من الأمور الفنية التي تحقق للسباقات النجاح المطلوب.
وتحمل الفارسة ماسة عدنان، لقب النسخة الماضية، بعد أن تصدرت جميع مراحل السباق على صهوة «شا شهم» لإسطبلات الوثبة، قاطعة المسافة الكلية في 3:13:47 ساعة وبمعدل سرعة قياسي بلغ 30.96 كلم/ساعة.
وجاءت في المركز الثاني الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة «براكا» لإسطبلات المغاوير بزمن 3:14:34 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة نوف علي محمد على صهوة «ميلاندي كوبر» لإسطبلات «أف 3» بزمن 3:24:47 ساعة.
وأعلنت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن قرية الإمارات للقدرة ستكون ملتقى مثالياً للعائلة، من خلال حضور أبناء العائلات من الجنسين مع عائلاتهم، لمشاهدة السباقين والاستمتاع بالفعاليات المنوعة التي تقام على مدار اليومين.

سباق فاطمة بنت منصور
سباق فاطمة بنت منصور بن زايد للقدرة
فاطمة بنت منصور
فاطمة بنت منصور بن زايد
قرية الإمارات العالمية للقدرة
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