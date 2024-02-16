10 لاعبين من «عائلات كروية» يثرون قمة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

شهدت مواجهة النصر أمام ضيفه الوصل 1-3، في قمة «الجولة 13» والأخيرة في الدور الأول من «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، مفارقة طريفة بمشاركة 10 لاعبين من أبناء نجوم ولاعبين سابقين وعائلات كروية توزعوا على التشكيلة الأساسية والاحتياطية للفريقين.

وحسم «الإمبراطور» المواجهة أمام مضيفه «العميد»، بالفوز 3-1، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن «الجولة 13»، وافتتح عبيد سالم ربيع التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13، قبل أن ينجح «الضيوف» في تسجيل «ثلاثية» في الشوط الثاني، عن طريق دانييل مارتينيز في الدقيقة 71، ولويز جويلهرم في الدقيقة 88، و«البديل» أسامة عمار في الدقيقة 95.

ورفع الوصل رصيده إلى 25 نقطة، لينهي الدور الأول في المركز الرابع، مقابل بقاء النصر برصيد 17 نقطة في المركز التاسع.

وضمت تشكيلة الفريقين في «ديربي بر دبي» 10 لاعبين من أبناء نجوم سابقين وعائلات كروية، حيث شارك مع «العميد» عبيد سالم نجل سالم ربيع لاعب ومدرب النصر السابق، ومحمد سالم نجل سالم جوهر نجم العين وعجمان السابق، إضافة إلى زيد أسامة طه لاعب المريخ السوداني السابق، والمدرب الحالي في أكاديمية «العميد»، فيما جلس على «دكة البدلاء» مروان خالد نجل خالد عبيد لاعب ومدير فريق النصر السابق.

في المقابل ضمت التشكيلة الأساسية لفريق «الوصل تحت 21»، الحارس عبدالله سالم ناصر ابن شقيق ماجد ناصر حارس الوصل السابق، وشباب الأهلي الحالي، وربيع حسن علي سالمين الشقيق الأصغر لعلي سالمين قائد الفريق الأول للوصل، والمدافع الشاب عمر حسين هيكل الشقيق الأصغر للدولي عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي الحالي.

وشملت قائمة البدلاء «الثنائي» سلطان سليم نجل سليم عبدالرحمن لاعب الوصل السابق والمدرب الحالي، بجانب ابن عمه ولاعب الوسط محمد فؤاد عبدالرحمن، إضافة إلى المدافع بدر ناصر نجل نجم الوصل السابق ناصر خميس.

وشهدت «الجولة 13» لـ«دوري تحت 21»، والتي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بجانب مباراة «ديربي بر دبي»، فوز عجمان على بني ياس 3-1، وشباب الأهلي أمام ضيفه حتا 5-2، فوز الشارقة على الوحدة 1-0، فيما تعادل البطائح والإمارات، وخورفكان واتحاد كلباء 2-2.

وتأجلت المواجهة الحاسمة التي تجمع الجزيرة «الوصيف» برصيد 27 نقطة، وضيفه العين «المتصدر» وله 30 نقطة، حتى 12 أبريل المقبل، بالتزامن مع تأجيل مباراة الفريقين في «دوري أدنوك للمحترفين» إلى 11 أبريل، في ظل مشاركة «الزعيم» في «دوري أبطال آسيا 2023- 2024».

ويتصدر «الزعيم» ترتيب «دوري تحت 21» بفارق ثلاث نقاط أمام «فخر أبوظبي» الوصيف، فيما يحتل اتحاد كلباء المركز الثالث برصيد 26 نقطة، مقابل 25 نقطة للوصل الرابع، ويشمل بقية ترتيب مراكز فرق الدوري شباب الأهلي الخامس بـ 22 نقطة، الشارقة السادس وله 21 نقطة، الوحدة السابع برصيد 20 نقطة، عجمان الثامن وله 17 نقطة، بفارق المواجهات أمام النصر التاسع، مقابل 15 نقطة لبني ياس العاشر، وحتا في المركز 11 برصيد 11 نقطة، يليه البطائح «8 نقاط»، خورفكان 6 نقاط، و«الصقور» في المركز الأخير بـ 5 نقاط.