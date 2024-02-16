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الرياضة

عجمان يعود ببطاقة التأهل من حتا

عجمان يعود ببطاقة التأهل من حتا
16 فبراير 2024 22:39

معتصم عبدالله (دبي)

تأهل عجمان إلى ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بفوزه مضيفه حتا 1-0، على ملعب الأخير استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في انطلاق مباريات دور الستة عشر «ثمن النهائي».

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وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول لمباراة «الإعصار» أمام ضيفه «البرتقالي»، والذي غابت فيه الفعالية الهجومية أمام مرمى الفريقين، باستثناء فرص ضئيلة، أبرزها محاولة البحريني على مدن من ضربة ركنية، حولها بـ «كعب القدم»، وأبعدها الحارس سالم خيري إلى ركنية جديدة لم تستغل على النحو المطلوب في الدقيقة 40. ونجح المدافع البرازيلي «البديل» جيانلوكا مونيز، والذي عوض خروج علي مدن للإصابة، مع بداية الشوط الثاني، في وضع بصمته التهديفية الأولى مع «البرتقالي» في الموسم الحالي، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 48، من تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء. وكاد المغربي وليد أزارو أن يضيف الهدف الثاني لعجمان من كرة رأسية تصدى لها الحارس سالم خيري في الدقيقة 69، قبل أن تتعقد مهمة «أصحاب الأرض» بطرد «البديل» غانم أحمد، بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 90، وهي المباراة الأولى التي يخوضها لاعب الوسط الشاب مع «الإعصار»، بعد انتقاله إلى صفوف الأخير قادماً من الوصل. وحرم القائم الأيسر لمرمى حتا وليد آزارو من فرصة تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية، قبل أن يطلق الحكم عامر الضبيع صافرة نهاية المباراة بفوز عجمان 1-0.
 

كأس رئيس الدولة
عجمان
حتا
وليد أزارو
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