«آسيوية التزلج».. لوحة بكل الألوان في أبوظبي

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس، منافسات الجولة الأولى من بطولة «آسيا للويكفست للتزلج على الماء» في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على أن تختتم منافستها الأحد المقبل.

تقام البطولة بمشاركة أكثر من 120 متسابقاً يمثلون 20 دولة، في تحدٍ قوي على ألقاب 14 فئة، وتقام منافستها على مياه كاسر الأمواج في أبوظبي، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويعد رقم المشاركة الحالي، هو الأكثر منذ استضافة النادي لبطولة العالم للتزلج على الماء عام 2019. وانطلقت فعاليات البطولة مع الإجراءات الفنية الخاصة بالتسجيل والتدريبات الحرة للمتسابقين، والمنافسات التأهيلية للفئات المختلفة.

ورحب ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالوفود المشاركة في البطولة والمتسابقين الذين يخوضون تحديات الفئات المختلفة بقوة لافتة في البطولة.