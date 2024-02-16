البرتغال يكتسح المكسيك بـ«ثمانية» في «مونديال الشاطئية»

دبي (وام)

قاد الشقيقان ليو وبي مارتينز منتخب البرتغال إلى فوز كبير في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، بتغلبه على المكسيك 8-2، في افتتاح المجموعة الرابعة.

واحتاج المنتخب البرتغالي، «الفائز بلقب المونديال مرتين عامي 2015 و2019» إلى 47 ثانية فقط، ليؤكد تفوقه مبكراً، بإحرازه الهدف الأول عبر لاعبه ليو مارتينز، الذي سجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن.

وتوالت الأهداف البرتغالية على مدار الشوطين الأول والثاني، الذي أنهاهما بتقدمه 6-0، قبل أن يضيف هدفين جديدين في الشوط الثالث، ومثلهما أحرز المكسيك، لتنتهي المباراة 8-2.

أحرز أهداف المباراة ليو مارتينز «5 أهداف»، فيما سجل شقيقه بي مارتينز هدفاً، ومثله سجل كل من اندري لورانسو وجوردان، فيما سجل هدفي المكسيك كلا من أسيفيدو هيكتور، ومالدنادو رامون.

وحقق اليابان فوزه الأول، بتغلبه على نظيره الكولومبي 3-2 ، في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً السنغال وبيلاروسيا.

واستطاع اليابان، الذي يحمل الرقم القياسي، مع منتخب البرازيل، في عدد المشاركات بكأس العالم لمونديال الشاطئية «12 مشاركة» تفادي مفاجآت كولومبيا الذي يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم أفضلية اليابان الذي أحرز هدفين متتاليين عبر أكاجوما تاكويا و موريرا اوزو، إلا أن منتخب كولمبيا قلص الفارق عن طريق أفيلا إيسلدر، قبل أن يمنح أوبا تاكاكي منتخب بلاده الهدف الثالث، وعاد كولومبيا وأحرز هدفه الثاني عن طريق بانتوجا خوليو قبل نهاية المباراة بدقيقتين.