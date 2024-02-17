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ليون إلى سان جيرمان: نحن في الخدمة!

ليون إلى سان جيرمان: نحن في الخدمة!
17 فبراير 2024 08:11

ليون (أ ف ب)

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أسقط ليون ضيفه نيس 1-0، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم، مُسدياً باريس سان جيرمان خدمةً جديدةً للابتعاد في الصدارة.
ويدين ليون بفوزه إلى البلجيكي أوريل مانجالا الذي سجّل هدفه الأوّل في مباراته الثانية بألوان الفريق «22».
وواصل نيس نزف النقاط، بعدما سقط أمام موناكو 2-3 في المرحلة الماضية، وتعادل مع بريست سلباً قبلها، دافعاً الثمن بالابتعاد عن سان جيرمان المتصدّر بفارق 11 نقطة قبل مواجهة الأخير مع نانت «السبت».
في المقابل، واصل ليون صحوته بقيادة بيار ساج، بتحقيقه فوزه الثالث توالياً من أصل سبعة هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر.
وكاد مورجان سانسون أن يفتتح التسجيل لنيس بتسديدة قوية من مشارف المنطقة، لكن الحارس البرتغالي أنتوني لوبيش تصدّى لكرته «18».
وجاء الردّ سريعاً بهدفٍ سجّله مانجالا المنتقل من نوتنجهام فوريست الإنجليزي، بتسديدة قوية من داخل المنطقة، إثر عرضيةٍ من الغاني إيرنيست نواماه «22».
وتصدّى لوبيش مجدداً لتسديدة كيفرين تورام من خارج المنطقة «44»، وحاول الهولندي بابلو روساريو أن يعادل، لكن رأسيته مرّت بمحاذاة القائم الأيمن «69».
وتألّق لوبيش في الحفاظ على النتيجة بتصدٍّ هو الأفضل في المباراة لتسديدة الإيفواري جيريمي بوجا «86».
وأهدر ريان شرقي فرصة تعزيز النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة بعد هجمةٍ مرتدة «88».

 

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