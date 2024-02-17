الأهلي يرفض المساس بقمة «الأبطال»



الجزائر (أ ف ب)



حافظ الأهلي المصري على صدارة المجموعة الرابعة، بتعادله السلبي مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، على ملعب 5 يوليو 1962، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة في دوري المجموعات، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، فيما ارتقى بلوزداد إلى الوصافة بخمس نقاط، وبفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني، فيما يتذيّل ميدياما الغاني الترتيب بأربع نقاط.

ويلعب «الشياطين الحمر» المباراة المقبلة في المسابقة أمام ميدياما في 24 فبراير الحالي فيما يحلّ بلوزداد ضيفاً على يانج أفريكانز في اليوم عينه.

ودخل الأهلي اللقاء وسط غيابات عديدة عن صفوفه، أبرزها قائده حارس مرماه الأول محمد الشناوي المصاب في الكتف، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار، والفلسطيني وسام أبوعلي الوافد الجديد في انتقالات يناير من سيريس السويسري، والذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، على غرار التونسي محمد الضاوي «كريستو» للإصابة بشد في العضلة الخلفية، والجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب إجهاد عضلي عقب المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة القارية، والمالي أليو ديانج بإصابة في الركبة.