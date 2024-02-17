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الرياضة

أوسيمين.. «الغياب مستمر»!

أوسيمين.. «الغياب مستمر»!
17 فبراير 2024 08:47

ميلانو (أ ف ب)

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يغيب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن مباراة «السبت» بين فريقه نابولي، وضيفه جنوى في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد عودته من كوت ديفوار، حيث شارك مع بلاده في كأس أمم أفريقيا، وذلك وفق ما أعلن حامل اللقب.
وقال نابولي في بيان إن المهاجم النيجيري أجرى تدريباً فردياً الجمعة ويواصله أيضاً السبت، عندما يستضيف فريقه جنوى على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا».
لكن من المفترض أن يكون النيجيري الذي وصل مع بلاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث خسر «النسور الممتازة» أمام كوت ديفوار المضيفة 1-2 الأحد الماضي، جاهزاً للموقعة التي تنتظر فريق المدرب والتر ماتزاري الأربعاء على أرضه ضد برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعود المشاركة الأخيرة للهداف النيجيري مع نابولي إلى 23 ديسمبر في الخسارة أمام روما 0-2، حين طُرِدَ ابن الـ25 عاماً قبل أربع دقائق على النهاية.
وغاب أوسميين بعدها نتيجة الإيقاف عن التعادل السلبي مع مونزا، قبل أن يسافر إلى كوت ديفوار، حيث بلغ ورفاقه النهائي في مشوار حرم نابولي من خدماته في خمس مراحل.
ويعاني نابولي الأمرّين هذا الموسم في الدوري الذي أحرز لقبه لأول مرة منذ 1990، إذ يقبع في المركز التاسع رغم الاستعانة مجدداً بمدربه السابق ماتزاري الذي حلّ بدلاً من المدرب الجديد الفرنسي رودي جارسيا، خليفة لوتشانو سباليتي الذي ترك الفريق بعد نهاية الموسم الماضي.

الدوري الإيطالي
نابولي
فيكتور أوسيمين
جنوى
نيجيريا
كوت ديفوار
كأس أمم أفريقيا
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