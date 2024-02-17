45 متسابقاً يتألقون في انطلاقة «دولية الشارقة للطيران»

دبي (الاتحاد)

دشن 45 متسابقاً من 15 دولة، منافسات بطولة الشارقة الدولية الخامسة للطيران الشراعي، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وذلك بجبل الفاية في منطقة مليحة بالشارقة، حيث استعرض المشاركون مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية أمام الجمهور.

وحضر الافتتاح، غانم الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحميد راشد المهيري مدير ادارة الاتصال الحكومي، ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب غانم الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة عن سعادته بالنجاحات التنظيمية والفنية التي حققتها البطولة، وقال: «العروض التي شاهدناها أظهرت قدرات ومهارات فائقة، ولعل تضافر جهود اتحاد الرياضات الجوية، ومجلس الشارقة الرياضي، أثمر عن خروج البطولة بهذا الشكل الاحترافي، ويستحق نصر النيادي رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لجهوده الحثيثة، وحرصه على إنجاح الحدث وتقديمه في أفضل صورة».

وأضاف: «الهيئة العامة للرياضة لن تدخر جهداً في دعم الرياضات كافة، ومنها الرياضات الجوية، خاصة وأنها تغرس في شبابنا روح المغامرة وحب الطبيعة، وتنمي شخصياتهم».

وتوجه الهاجري بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لجهوده المبذولة لضمان نجاح جميع الفعاليات الرياضية التي تُقام في الإمارة ونشر الثقافة الرياضية، مؤكداً أن دعم المجلس للبطولة، وتقديم التسهيلات كافة هو سر نجاحها واستمراريتها.

وطالب الهاجري الرياضيين الإماراتيين ببذل الغالي والنفيس من أجل رفع اسم وعلم وطننا الغالي في المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية كافة.

من جانبه، أشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالمستوى الفني والتنظيمي للنسخة الخامسة من البطولة، مشيراً إلى أنها تقام في أحد أفضل أماكن القفز في العالم «جبل الفاية»، سواء من حيث الارتفاعات أو جمال خلفية القفز والجبال الذهبية الملونة، وقال: «سعادتنا لا توصف، وفخورون بما تحقق من نجاحات تنظيمية وفنية، حيث شكلت المنافسات مع جمال المكان لوحة فنية رائعة دفعت الطيارين المشاركين إلى تقديم مستويات رائعة».