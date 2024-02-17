«الطاقة الكبيرة» تمنح رادوي الثقة مع «فخر أبوظبي»

مراد المصري (أبوظبي)



نجح الجزيرة في الاختبار الرسمي الأول، عقب «التوقف الشتوي»، بعدما تغلب على العربي 1-0، ليصعد إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في خطوة أولى على طريق استعادة التوازن الذي افتقده في النصف الأول من الموسم.

وبلغ «فخر أبوظبي» ربع النهائي للموسم الثالث على التوالي، وهو الذي يتمسك بالمنافسة على «اللقب الغالي»، في محاولة لتعويض الانطلاقة البطيئة في النصف الأول من الموسم.

وأشار الروماني ميريل رادوي المدرب الجديد للفريق، إلى أن رؤيته اللاعبين يشعرون بالإرهاق، بعد «الطاقة الكبيرة» التي بذلوها في لقاء العربي، تمنحه الثقة، من أجل تحسن الأداء والاستمرارية في الفترة المقبلة.

وقال «رؤية اللاعبين في غرفة الملابس، بعد هذه الطاقة، تؤكد أنهم كانوا يبذلون قصارى جهدهم، من أجل الفريق بأكمله والجماهير، وكنا ندرك أننا سنواجه بعض الصعوبات في أول مباراة رسمية بعد التوقف، لكننا حققنا النتيجة المطلوبة أمام منافس كان يخوض المباريات الرسمية بشكل متواصل في الفترة الأخيرة».

وأوضح المدرب أن هناك شيئاً معيناً يجب التركيز عليه، وقال «نعمل خلال الفترة المقبلة على علاج مشكلة إهدار الفرص، حيث سيطرنا على مجريات اللقاء في الشوط الأول، وتحسن أداؤنا في الشوط الثاني، لكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا».

وأضاف «مسابقات الكؤوس تشهد دائماً مفاجآت، وسعيد أننا لم نكن الفريق الذي تعرّض للمفاجأة، ونجحنا في العبور إلى الدور التالي».

واتفق فيرناندو لاعب الجزيرة مع رأي المدرب، والذي تم اختياره أفضل لاعب في اللقاء، بعدما سجل هدف الفوز، وقال «أول مباراة رسمية بعد التوقف غالباً ما تكون صعبة، تدربنا بشكل كبير، ولكن مواجهة فريق يخوض المباريات على مدار الأسابيع الماضية، جعلتنا نواجه بعض الصعوبات، وسعداء بالفوز وكسب الثقة من أجل أن نواصل التطور، خلال الفترة المقبلة».

ومن جانبه، نال العربي الإشادة على «الأداء الشجاع» الذي ظهر عليه، وكان قريباً من إدراك التعادل في أكثر من «لقطة»، وقال الجزائري فؤاد بومضل مدرب الفريق: «النتيجة جيدة بالنظر إلى فارق الإمكانات وجودة اللاعبين، حاولنا أن نقدم أقصى ما لدينا للظهور بأفضل صورة ممكنة، وصنعنا فرصاً للتسجيل، وكنا قادرين على العودة في اللقاء».

وأضاف «لم نملك الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة ذات الطابع الخاص، حيث لعبنا في دوري الدرجة الأولى أمام الظفرة، وكان أمامنا 3 أيام فقط لتحضير اللاعبين للقاء، لكنا حاولنا تقديم أقوى أداء ممكن».