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الرياضة

«البرتقالي» يحتفل بـ«التأهل الثاني» إلى ربع نهائي الكأس

«البرتقالي» يحتفل بـ«التأهل الثاني» إلى ربع نهائي الكأس
17 فبراير 2024 12:15

معتصم عبدالله (دبي)
احتفل عجمان بنجاحه في التأهل للموسم الثاني على التوالي إلى دور الثمانية لبطولة كأس رئيس الدولة، بالفوز على مضيفه حتا بهدف «البديل» جيانلوكا مونيز في الشوط الثاني لمواجهة الفريقين على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن الدور «ثمن النهائي».
وهذه هي المرة الأولى في عصر الاحتراف التي ينجح فيها «البرتقالي» العبور إلى ربع النهائي في موسمين على التوالي في «البطولة الأغلى»، بعدما شهد الموسم الماضي 2022-2023، وصول الفريق إلى محطة الدور نصف النهائي أمام منافسه الشارقة، ويملك «البرتقالي» في جعبته تتويجاً وحيداً وتاريخياً بالكأس الأغلى موسم 1983-1984.
وأشاد جورجي كورنيا، المدرب المساعد لفريق نادي عجمان بتأهل فريقه إلى ربع النهائي بغض النظر عن «الأداء الفني»، وقال: «ليس من المهم كيف تؤدي في مباريات الكؤوس، بل المهم أن تعبر إلى الدور المقبل، وحققنا هدفنا بالفوز والتأهل».
وأضاف: «كل البدايات صعبة، وبالنسبة لنا، فقد عانينا كثيراً في بداية الشوط الأول، قبل أن ننجح في تخطي مشاكلنا بتسجيل هدف التأهل»، لافتاً إلى الكثير من الفرص التي سنحت لفريقه من أجل تعزيز تقدمه وقتل المباراة.
في المقابل، حرص الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا على مشاطرة منافسه الروماني دانييل إيسايلا مدرب عجمان، الغائب عن مواجهة الفريقين لظروف خاصة، واستهل مدرب «الإعصار» حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بتقديم العزاء إلى إيسايلا، في وفاة والده قبل سفره إلى رومانيا لتلقي العزاء.
وقال فيفياني تعليقاً على الخسارة: «ليس من السهل العودة إلى المباريات الرسمية بعد توقفٍ لشهرين»، وأضاف: «قدّمنا مباراة متكافئة أمام منافس جيد، أظهر تطوراً في الأداء، وقراءة المباراة».

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