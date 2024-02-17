«دولي» الكاراتيه يترقب الإثارة والمتعة في الفجيرة

علي معالي (دبي)

أكد الاتحاد الدولي للكاراتيه، من خلال موقعه الرسمي، أن إمارة الفجيرة سوف تستضيف الحدث الضخم والمرتقب على حد تعبير الاتحاد الدولي، بطولة الكاراتيه للشباب التي ستنطلق يوم 22 من فبراير الجاري، وأن العالم ينتظر المتعة والإثارة في النسخة الثانية من هذه البطولة.

قال موقع الاتحاد الدولي: «سيكون أسبوعاً مليئاً بالإثارة، وأن بطولة الكاراتيه للشباب بالفجيرة سوف تحطم الأرقام القياسية مرة أخرى، وأن الإمارة ترحب بالرياضيين الشباب من جميع أنحاء العالم في مجمع زايد الرياضي، ويمثل هذا الحدث بداية موسم مثير سيشهد تنافس عشاق الكاراتيه في مختلف أنحاء العالم».

وتابع: «الحضور الكبير المتوقع بالفجيرة يؤكد مدى الشعبية الهائلة التي تحظى بها منافسات دوري الكاراتيه للشباب، حيث كانت النسخة الماضية بالفجيرة قد شهدت مشاركة 1196 متنافساً من 67 دولة حول العالم شاركت في هذا الحدث، وأن النسخة الجديدة بعد أيام ستكون مفاجأة أخرى في عدد المشاركين، وأن الحجم الهائل لهذا الدوري يُعتبر أكبر سلسلة من الأحداث في عالم الكاراتيه، وهذه الأرقام تتحدث عن الشعبية المتزايدة، وأهمية الكاراتيه بين الشباب في جميع أنحاء العالم».

وفيما يخص اللاعبين المحليين المشاركين في هذه المحطة التي تعتبر الأولى من محطات الدوري العالمي للشباب فقد وصل عدد المشاركين من اللاعبين إلى 108 لاعبين ولاعبات من أندية الإمارات، بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين واللاعبات مشاركين بأسماء دولهم أيضاً من أندية الدولة، نظراً لكونهم مصنفين من قبل بجنسيات بلدانهم في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب والناشئين، وفئة تحت 21 عاماً، وما زال باب التسجيل متاحاً لزيادة هذا الرقم للبطولة المقرر إقامتها بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، خلال الفترة من 22 حتى 25 من الشهر الجاري، وهو رقم كبير يؤكد مدى حرص واهتمام لاعبينا بالمشاركة في هذا الحدث الكبير على مستوى العالم في مجال الكاراتيه.

من جانبه، أكد المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد الإماراتي، مدير البطولة أن هناك بعض الوفود المشاركة بدأت في الوصول إلى أرض الإمارات لتشارك في البطولة المفتوحة.

وقال حميد شامس: «حرصت بعض الوفود من أندية مصرية ومغربية وجزائرية وألمانية على الحضور مبكراً، قبل المشاركة الحدث العالمي الذي يعتبر أول محطة مؤهلة لأولمبياد الشباب 2026 في داكار عاصمة السنغال».

وأكد مدير البطولة التعاون الكبير بين الجهات كافة في إمارة الفجيرة، لكي تخرج النسخة الثانية لموسم الدوري العالمي للكاراتيه بالشكل اللائق من الجوانب كافة، خاصة التنظيمية لما تميزت به النسخة الماضية من سمعة كبيرة جعلت الاتحاد الدولي يهنئ الفجيرة، واتحاد الكاراتيه على التنظيم الراقي والمثالي.