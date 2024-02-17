ويمبانياما يفشل في «النجوم الصاعدة»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



تبخّرت آمال الموهبة الفرنسية الصاعدة فيكتور ويمبانياما، بإحراز لقب بطولة «النجوم الصاعدة» ضمن أسبوع «كل النجوم» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد الخسارة المفاجئة لفريقه في نصف النهائي في أنديانابوليس.

وتقدّم لاعب سان أنتونيو سبيرز تشكيلة قوية أشرف عليها الأسطورة الإسبانية باو جاسول، كانت مرشّحة لبلوغ النهائي.

لكن الخصم الذي درّبه النجم الألماني السابق ديتليف شريمف، والقادم من دوري «جيه ليج» التطويري، حسم المواجهة 41-36.

وصحيح أن ويمبانياما سجّل 11 نقطة، 7 متابعات وصدتين، إلا أنه خسر الكرة 5 مرات في 11 دقيقة، وحاول القيام بحركات معقّدة.

وكان ويمبانياما «20 عاماً» اختير مصنّفاً أول في درافت اللاعبين الصاعدين إلى الدوري، ويُعدّ موهبة نادرة لا تتكرّر كثيراً في جيله ويُقارن غالباً بموهبة ليبرون جيمس بطل «أن بي ايه»، وأفضل لاعب في الدوري أربع مرات.

لعب ضمن تشكيلة ضمّت أمثال المتألق راهناً مع جولدن ستايت ووريرز براندين بودجيمسكي، والمصنف ثانياً في الدرافت براندون ميلر «تشارلوت هورنتس».

بدوره، أخفق فريق شريمف في النهائي أمام تشكيلة بقيادة جايلن روز، في بطولة مصغّرة ضمّت أربعة فرق من المواهب الشابة.

وتأتي البطولة ضمن افتتاح نهاية أسبوع كل النجوم، تليها مسابقة المهارة، ثم الحدث الأهم مباراة كل النجوم.