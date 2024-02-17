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الرياضة

ألكاراز يواصل التألق على «التراب»

ألكاراز يواصل التألق على «التراب»
17 فبراير 2024 13:11

بوينوس آيرس (أ ف ب)

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بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز «حامل اللقب» نصف نهائي دورة بوينوس آيرس الأرجنتينية للتنس على أرض ترابية، بفوزه بمجموعتين على الإيطالي المتأهل من التصفيات أندريا فافاسّوري.
وحسم المصنف ثانياً عالمياً الذي يخوض دورته الأولى، بعد خروجه المفاجئ من ربع نهائي بطولة أستراليا الكبرى مطلع السنة، المواجهة 7-6، 6-1 أمام المصنف 152 عالمياً.
وكان فافاسّوري الذي صدم البريطاني المخضرم أندي موراي في دورة مدريد للماسترز العام الماضي، نافس ألكاراز في المجموعة الأولى، وجرّه إلى شوط فاصل «تاي بريك»، لكن الإسباني السابق تقدّم 5-0 في الثانية، قبل أن يحسم المباراة في ساعة و40 دقيقة.
قال ألكاراز «لعبت بمستوى مرتفع في المجموعة الأولى، عانيت حقاً لصد إرسالاته، وقوّة الرياح، أعتقد أني لعبت أفضل في المجموعة الثانية».
تابع حامل لقبين في البطولات الأربع الكبرى «تراجع مستواه قليلاً، وإرسالاته أيضاً، فيما تحسّن صدّي للكرات وهذا ما صنع الفارق».
ويلتقي ابن العشرين عاماً التشيلي نيكولاس يارّي المصنّف ثالثاً، والفائز على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري السادس 4-7/ 5- 6 ثم بالانسحاب، 
وفي نصف النهائي الثاني، يتواجه الأرجنتينيان فاكوندو دياس وفيديريكو كوريا.

التنس
كارلوس ألكاراز
إسبانيا
بيونيس آيرس
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