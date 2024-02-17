«الفرسان» يتصدر «أقوياء اليد»



دبي (الاتحاد)



قفز شباب الأهلي إلى قمة الترتيب في دوري أقوياء اليد، بعد فوزه على الجزيرة 28-25، في المباراة التي جرت بصالة «فخر أبوظبي»، ضمن الجولة السادسة للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفرسان» بفارق هدف «13-12»، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 14 نقطة، يليه الجزيرة في «الوصافة» بالرصيد نفسه.

ونجح مليحة في التقدم للمركز الثالث، بالفوز على دبا الحصن بفارق هدف «26-25»، في المباراة التي جرت بصالة مليحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-11، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما ظل الحصن في المركز الثامن والأخير برصيد 5 نقاط من 5 خسائر.

ويعد الشارقة والعين أقل الفرق لعباً للمباريات، حيث يتبقى للشارقة مواجهتان في المؤجلات بخلاف هذه الجولة، الأولى أمام العين التي تأجلت من الجولة الرابعة إلى 24 فبراير المقبل، ومباراة دبا الحصن المؤجلة من الجولة الثالثة 5 مارس المقبل.