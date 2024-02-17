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الرياضة

الإمارات تحصد «فضية» في «أبوظبي للتزلج»

الإمارات تحصد «فضية» في «أبوظبي للتزلج»
17 فبراير 2024 17:17

أبوظبي (الاتحاد)


حصدت الإمارات ميدالية فضية في كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي، التي تقام في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات من 15 دولة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الرياضات الشتوية، وتستمر إلى 18 فبراير الجاري.
وتتضمن البطولة عروضاً صباحية ومسائية، يشارك فيها أبطال عالميون، وعروض «الجالا»، بين المتسابقين المتوجين بالمراكز الأولى.
وأقام نادي أبوظبي للرياضات الجليدية حفل الافتتاح الرسمي، وحضره حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي للنادي، وهامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية. 

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وشهد اليوم الأول 19 عرضاً، حيث حققت الجورجية نايكول فاديفا المركز الأول في المنافسات الصباحية للمبتدئين برصيد «46.71 نقطة»، وتبعتها الكويتية ليزبيث تا «41.67 نقطة»، وليدميلا زيكوفا من كازاخستان «39.97 نقطة».
وشهدت منافسات الفترة المسائية 18 عرضاً للمستوى المبتدئ المتقدم، وتُوجت الأوزبكية لطيفاكهون بالمركز الأول «44.72 نقطة»، وتبعتها الإماراتية مارينا ماكارينكو «44.55 نقطة.
وفي منافسات المستوى المتقدم سيطرت لاعبات كازاخستان على المراكز الثلاثة الأولى لكل من كريتا شينا «93.57 نقطة»، وفالاريا نام «89.58 نقطة»، وإديمي كنسبي «86.86 نقطة».
وتختتم المنافسات الأحد بمشاركة إماراتية في لتزلج الحر، ومشاركة المستوى الأعلى الاحترافي في التزلج الاستعراضي وتتويج الفائزين.
وقال حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي، مدرجة ضمن أجندة النادي السنوية، مثمناً دعم مجلس أبوظبي الرياضي المستمر لإقامة البطولات الرياضية في أبوظبي، لتحفيز وتشجيع المواهب المحلية، والتنافس مع لاعبين دوليين ذوي خبرة في هذه الرياضة، مؤكداً أن المنافسات تمثل فرصة لتبادل الخبرات الرياضية بين الرياضيين في أجواء يملؤها التسامح والتعايش والروح الرياضية، كما نستهدف أن يكون اسم أبوظبي، ضمن لائحة المنافسات الدولية في الاتحاد الدولي للتزلج.

 

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