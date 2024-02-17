توخل: كين يفتقد «الرضا»!



برلين (أ ف ب)



قال توماس توخل مدرب بايرن ميونيخ الألماني، إن فريقه بحاجة إلى بذل المزيد من أجل إشراك أكبر في أجواء المباريات للوافد الجديد الإنجليزي هاري كين غير الراضي، وذلك عقب تراجع مستوى مهاجم توتنهام السابق بعد بداية صاروخية.

ولم يسدّد كين «30 عاماً» أي كرة باتجاه المرمى في مباراتين خسرهما النادي البافاري الذي يحلّ ضيفاً على بوخوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين، بهدف تلافي سلسلة من ثلاث هزائم توالياً ستكون الأولى له منذ عام 2015.

قال توخل «قدرته على التسجيل خلال التمارين، وكيفية دفعه الفريق لا تُصدّق، وهو من الطراز العالمي، لكن التمريرات لا تصله كثيراً في المباريات».

وتابع «نادراً ما واجهت مثل هذا الاختلاف بشأن ما يستطيع اللاعب تقديمه على أرض الملعب خلال التمارين وعلى أرض الملعب في المباريات».

ورفض توخل توجيه أي نصيحة لمهاجم منتخب «الأسود الثلاثة» صاحب الخبرة الكبيرة، قائلاً «هاري لا يحتاجني، يمكنه الاعتناء بنفسه».

وأردف «إنه يعرف ما يفعله وهو غير راض عن الطريقة التي يؤثر بها في المباريات، ونحن لا نشعر بالرضى عن الطريقة التي تسير بها الأمور».

ورغم تصدر كين ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 24 هدفاً في 21 مباراة حتى الآن في انطلاقة مثالية منذ وصوله إلى بافاريا مطلع الموسم الحالي، إلاّ انه فشل في هز الشباك في مباراتيه الأخيرتين في الخسارتين أمام باير ليفركوزن المتصدر 0-3 ولاتسيو الإيطالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أقرّ توخل السبت بالأجواء «الكئيبة» المحيطة بالعملاق البافاري، مؤكداً «نحن جميعاً ملتزمون بتغيير الأمور».

ويتأخر بايرن، المتوج بلقب البوندسليجا» في المواسم الـ 11 الماضية، بفارق خمس نقاط عن ليفركوزن قبل 13 مرحلة من نهاية المنافسات.