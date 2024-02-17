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الرياضة

عودة صاروخية لـ «الفرعون صلاح»

عودة صاروخية لـ «الفرعون صلاح»
17 فبراير 2024 18:46

 
ليفربول (رويترز)

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سجل محمد صلاح هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة في مشاركته الأولى، بعد تعافيه من الإصابة، ليقود ليفربول للفوز 4-1 على مضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم «السبت».
ووسع فريق المدرب يورجن كلوب الفارق في صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 23 مباراة، وسيواجه تشيلسي «اليوم»، وعن أرسنال الذي يواجه بيرنلي.
ودخل صلاح، الذي غاب عن المباريات السابقة، منذ إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، بديلاً في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بعد إصابة ديوجو جوتا.
وافتتح داروين نونيز التسجيل في الدقيقة 35، بعد مرتدة سريعة، إذ تلقى تمريرة بضربة رأس من جوتا، ليسدد كرة ساقطة، من وضع انفراد سكنت الشباك.
وبعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني ضاعف أليكسيس ماك أليستر النتيجة، بعدما تلقى تمريرة من صلاح، ليسدد من مدى قريب في الشباك.
وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 68، بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء، وراوغ المدافع، وأطلق تسديدة من مدى قريب.
وقلص إيفان توني الفارق لبرنتفورد في الدقيقة 75، بعدما ارتدت الكرة من حارس ليفربول، ليسدد بقوة من مدى قريب في الشباك.
وأكمل كودي كودي جاكبو رباعية ليفربول، بعدما تلقى تمريرة من لويس دياز، ليسدد في الشباك من وضع انفراد. 

الدوري الإنجليزي
ليفربول
محمد صلاح
كأس أمم أفريقيا
مصر
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