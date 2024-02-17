أتلتيكو يُنذر الإنتر بـ «خماسية»!



مدريد (أ ف ب)



استعدّ أتلتيكو مدريد لموقعته مع الإنتر الإيطالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، باكتساحه ضيفه لاس بالماس 5-0، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم أتلتيكو النتيجة لمصلحته في الشوط الأول، بهدفي ماركوس يورنتي «15 و20»، قبل أن يضيف ثلاثية في الثاني عبر الأرجنتيني أنخيل كوريا «47 و62 من ركلة جزاء»، والبديل الهولندي ممفيس ديباي «87».

وحصل «كولتشونيروس» على جرعة ثقة، بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، في مختلف المسابقات، وقبل زيارته ميلانو لمواجهة الإنتر الثلاثاء في المسابقة القارية الأم.

وكان أتلتيكو تعادل أمام الجار اللدود ريال 1-1 في ديربي العاصمة في المرحلة الثالثة والعشرين، وخسر في ذهاب نصف نهائي الكأس في أول هزيمة له على أرضه منذ أكثر من عام أمام بلباو 0-1، واتبعها بثانية أمام إشبيلية بالنتيجة ذاتها في المرحلة الماضية.

وتقدم أتلتيكو للمركز الثالث موقتاً برصيد 51 نقطة، متساوياً مع برشلونة الذي يحلّ ضيفاً على سلتا فيجو.

وبات نادي العاصمة يتأخر بفارق 10 نقاط عن جاره ريال المتصدر الذي يواجه مضيفه رايو فايكانو «الأحد»، و5 نقاط عن جيرونا الثاني، مفاجأة الموسم، الذي يحلّ ضيفاً على أتلتيك بلباو الإثنين في ختام منافسات هذه المرحلة.

وأبقى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو الذي خسر جهود مهاجمه ألفارو موراتا بسبب إصابة في الركبة، على خمسة لاعبين فقط في التشكيلة الأساسية مقارنة مع مباراة إشبيلية، تاركاً أفضل هداف في تاريخ النادي الفرنسي أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

مع بداية اللقاء، كان لاس بالماس الأخطر بعد تسديدة من خافيير مونيوس تصدى لها قائم الحارس السلوفيني يان أوبلاك، إلا أن الأخطاء الساذجة لحارس ودفاع الفريق الضيف المهزوز عقدت من مهمته، ليستغل أتلتيكو تمريرة خاطئة من سيرخي كاردونا وكرة عرضية داخل المنطقة لكزها كوريا بكعب قدمه، فاصطدمت بأحد المدافعين ووصلت إلى يورنتي تابعها في مرمى الحارس ألفارو فايس «15».

ولم تكد تمضي 5 دقائق، حتى ضاعف يورنتي النتيجة، بعد عمل رائع من كوريا الذي انتزع الكرة من ساوول كوكو، وتوغل داخل المنطقة، ومررها إلى الإسباني سددها مباشرة بقدمه اليمنى في الشباك، في سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ورفع أتلتيكو غلته إلى ثلاثة أهداف بعد دقيقتين من صافرة بداية الشوط الثاني، بعدما تحوّل الممرر كوريا إلى هداف، إثر استغلاله رأسية من كوكي، وتردد الدفاع، وتغطية المدافع ميكا مارمول للتسلل، ليسدد إلى يسار الحارس.

وأضاف كوريا الرابع من علامة الجزاء، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار»، لتأكيد خطأ من مارفين بارك على البرازيلي سامويل لينو «62».

وأجرى المدرب سيميوني أربعة تغييرات دفعة واحدة، أبرزها دخول الأرجنتيني رودريجو دي بول وديباي الذي اختتم المهرجان التهديفي بعد خطأ جديد وعمل جماعي رائع أنهاه الهولندي بتسديدة صاروخية من مسافة قريبة «87».

قبل الختام، كاد كوريا يسجل الثالث الشخصي له إلا أن تسديدته مرت بجانب المرمى الخالي من حارسه بعد خروج خاطئ «68».