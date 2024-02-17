الشارقة إلى ربع نهائي الكأس بهدفي الحسن وماريجا



علي معالي (الشارقة)



تأهل الشارقة إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الفوز على البطائح 2-1، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، سجل الحسن صالح وموسى ماريجا هدفي «الملك» في الدقيقتين 47 و65، بينما أحرز إسماعيل عمر هدف البطائح في الدقيقة 83.

ضغط الشارقة من البداية معتمداً على تراجع البطائح، ولعب الفريقان بطريقة 4- 2- 3- 1، ولكن اختلفت القدرات الفنية لكل فريق على أرض الواقع، حيث سيطر الشارقة على الملعب، رغم التهديدات القليلة على مرمى «الراقي»، إلا أنها أكثر جدية وقوة من محاولات البطائح القليلة.

وطوال الشوط الأول لم تكن هناك إلا تسديدة واحدة من جانب الشارقة، عن طريق كايو لوكاس أنقذها حارس البطائح، في الوقت الذي لم يختبر فيه عادل الحوسني.

وغابت المتعة والإثارة عن الشوط الأول الذي كانت نسبة السيطرة فيه لمصلحة الشارقة، من دون تهديد واضح.

ومع بداية الشوط الثاني ومن هجمة بين الحسن صالح وكايو لوكاس، أعادها الأخير بـ «الكعب» ليسجل منها الحسن هدف التقدم في الدقيقة 47.

كان واضحاً أن الشارقة الأكثر جدية في الملعب لينجح موسى ماريجا في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليؤكد تفوق «الملك»، وفي الدقيقة 83، يحرز إسماعيل عمر هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية.