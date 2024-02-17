الوصل يتأهل إلى ربع نهائي الكأس بـ «الانتصار الأكبر»



معتز الشامي (دبي)



تأهل الوصل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، عقب الفوز على فريق الإمارات 7-1، باستاد زعبيل ضمن دور الـ16، وهو أعلى انتصار لـ «الإمبراطور» في البطولة منذ بداية «عصر الاحتراف».

وسجل أهداف الوصل، هاريس سيفيروفيتش «هدفين» في الدقيقتين 8 و28، وعلي صالح 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 19 و41 و68، ورودريجو في الدقيقة 82، ونيكولاس خيمنيز في الدقيقة 90، بينما أحرز ضياع السبع هدف «الصقور» في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة سيطرة الوصل على مجريات اللقاء منذ البداية، مقابل غياب التنظيم الدفاعي الجيد من الضيوف، في ظل الأداء القوي هجومياً لـ «الفهود» الذي حسم المواجهة لصالحه.