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الرياضة

نابولي.. «الترنّح مستمر»!

نابولي.. «الترنّح مستمر»!
17 فبراير 2024 20:42

روما (أ ف ب)

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واصل نابولي «حامل اللقب» ترنّحه، قبل قمته النارية أمام برشلونة الإسباني، عندما أفلت من الخسارة على أرضه أمام ضيفه جنوى، وخرج بتعادل قاتل 1-1 «السبت» على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» في نابولي، ضمن «المرحلة 25»، من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وكان جنوى في طريقه إلى إلحاق الخسارة الثانية توالياً بالنادي الجنوبي، عندما تقدم بهدف للدنماركي مورتن فرندراب منذ الدقيقة 47 حتى الدقيقة الأخيرة، عندما أدرك البديل البلجيكي سيريل نجونج هدف التعادل لنابولي «90».
وعزز نابولي موقعه في المركز التاسع برصيد 36 نقطة مع مباراة مؤجلة من المرحلة 21 أمام مضيفه ساسوولو تقام في 28 فبراير الحالي، وازدادت مهمته في التواجد بين الأربعة الأوائل وبالتالي التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، صعوبة حيث يتخلف بفارق 11 نقطة عن أتالانتا برجامو الرابع، والذي لعب مباراتين أقل.
وجاء تعثر الفريق الجنوبي قبل القمة الساخنة أمام ضيفه برشلونة الإسباني الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.
وخاض نابولي مباراة جنوى في غياب هدافه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين الذي فضل المدرب والتر ماتزاري إراحته بعد عودته من كوت ديفوار، إثر خسارة منتخب بلاده أمام «الفيلة» في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.
في المقابل، حقق جنوى التعادل الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وصعد إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف أمام مونتسا الذي يستضيف ميلان الأحد في ختام المرحلة.

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