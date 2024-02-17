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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يكتب التاريخ في «المونديال»

«أبيض الشاطئية» يكتب التاريخ في «المونديال»
17 فبراير 2024 21:32

 
مراد المصري (أبوظبي)

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حقق منتخبنا الوطني إنجازاً تاريخياً، بتأهله للمرة الأولى إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، بعد فوزه على أميركا 3-2، في الشوط الإضافي، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في «مونديال الإمارات 2024»، على ملعب حي دبي للتصميم.
ورفع «أبيض الشاطئية» رصيده إلى 5 نقاط، بعدما حصد 3 نقاط كاملة بالفوز على مصر في الجولة الأولى، ثم نقطتين بالتفوق في الوقت الإضافي على أميركا، ليرافق إيطاليا إلى دور الثمانية، وحقق الفريق الإيطالي الفوز على مصر 6-2 في الجولة الثانية أيضاً، ليصل إلى النقطة السادسة، علماً بأن منتخبنا يواجه نظيره الإيطالي الاثنين، في الجولة الثالثة، لحسم صدارة المجموعة.
ويعتبر منتخبنا من الضيوف شبه الدائمين على الحدث العالمي، ويشارك للمرة الثامنة، إلا أنه في المرات السبع الماضية، غادر من دور المجموعات، قبل أن ينجح الآن من كسر العقدة، وبلوغ الأدوار الإقصائية، علماً بأن «الأبيض» سبق أن تغلب على مصر 2-1 في الجولة الأولى.
وعلى صعيد مجريات اللقاء، كان منتخبنا الأكثر تهديداً لمرمى منافسه، خصوصاً تسديدات وليد بشر القوية التي تصدى لها الحارس الأميركي في أكثر من لقطة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
افتتح منتخبنا التسجيل، برأسية راشد عيسى، بعد تمريرة رائعة من وليد بشر، بعد 4 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.
وكاد علي محمد أن يحرز الهدف الثاني، إثر تسديدة قوية أنقذها الحارس بصعوبة، قبل نهاية الشوط الثاني بدقيقتين.
أثمر التفوق الميداني لـ «الأبيض» عن إضافة الهدف الثاني، بتسديدة «مقصية» رائعة من عبدالله عباس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.
تألق حميد جمال حارس منتخبنا بتصديات حاسمة متتالية، قبل أن يتمكن كريستوفر توث من تقليص الفارق، عبر تسديدة قوية ارتدت من الأرض، لتخادع الحارس بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثالث.
وأدرك المنتخب الأميركي التعادل برأسية أليساندرو كانالي قبل 47 ثانية من نهاية الشوط الثالث.
لجأ الفريقان إلى الشوط الإضافي، ونجح علي محمد في خطف الكرة من الحارس الأميركي، وأودع الكرة داخل الشباك، قبل 4 ثوانٍ من صافرة النهاية الوقت.

 

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