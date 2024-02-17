«الإمارات للدراجات» على منصة التتويج في إسبانيا والبرتغال

أبوظبي (الاتحاد)

اعتلى فريق الإمارات منصة التتويج في سباقين، حيث حصل خوان أيوسو على المركز الثاني في سباق الزمن بطول 4.5 كم في فويلتا الأندلس، بينما وصل روي أوليفيرا إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة من فولتا الغارف.

واحتل أيوسو المركز الثاني في هذه المرحلة، وفي التصنيف العام النهائي أيضاً، بعد أن تم إنهاء السباق بسبب نقص أفراد الشرطة، نظراً لإضرابات المزارعين في المنطقة.

انطلق الدراج الإسباني الشاب سريعاً قبل 10 ثوانٍ فقط من انتهاء المرحلة، بعد الفائز بالسباق مكسيم فان جيلز «فريق لوتو دستني»، على المسار القصير الذي بدأ وانتهى في ألكوديتي بطول 4.5 كم.

الجدير بالذكر، أن تيم ويلينز احتل المركز الخامس، واحتل مارك سولير المركز الثامن في قائمة العشرة الأوائل، وبذلك كان فريق الإمارات، هو الأقوى.

ويقول أيوسو: «كان دائماً صعباً، لأن سباق الزمن قصير جداً، لكن يمكنني أن أكون سعيداً بالمركز الثاني، وكنا نرغب في خوض المزيد من السباقات هذا الأسبوع، ولكن لسوء الحظ الوضع خارج عن سيطرتنا، أعتقد أنني سأضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً لإكمال أول فويلتا الأندلس، أنا متحمس للمشاركة في السباقات القادمة في آرديتشي كلاسيك في فرنسا نهاية الأسبوع المقبل».

واقترب روي أوليفيرا من تحقيق الفوز على أرضه، مع حصوله على المركز الثاني خلف ووت فان أيرت «فيسما لاب» في المرحلة الثالثة من «فويلتا الغارف»، حيث تمكن الدراج البرتغالي توقيت انطلاقته بشكل جيد، لكن الدراج البلجيكي تفوق عليه بقليل.

ويقول أوليفيرا: «إذا خسرت أمام دراج مثل فان أيريت، فلا يمكن أن تشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد كدت أن أستغل فرصة الانطلاق لتحقيق الفوز، لذا يمكنني أن أكون سعيداً بذلك، لقد خضت سباقاً جيداً، وأدركت أنه كان عليّ الانتظار لأطول فترة ممكنة للانطلاق، لم يكن بوسعي القيام بأي شيٍء آخر، لذا ليس لدي أي ندم اليوم».

نتائج «فويلتا الأندلس» والتصنيف العام:

1- مكسيم فان جيلز (فريق لوتو دستني) 8:17

2- خوان أيوسو (فريق الإمارات) +10

3- أنطونيو تيبيري (بحرين فيكتوريس) +11

نتائج فولتا الغارف:

1. ووت فان أيرت (فريق فيسما لاب) 4:50:57

2. روي أوليفيرا (فريق الإمارات) التوقيت نفسه

3. ماريوس مايرهوفر (فريق تيودور) التوقيت نفسه