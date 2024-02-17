«زلزال 34» بطل «سباق المغيرة» في «الظفرة البحري»

أبوظبي (الاتحاد)

تّوج القارب «زلزال 34» لمالكه معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وبقيادة النوخذة علي سند الحمادي، بلقب سباق المغيرة للتجديف التراثي، الذي أقيم أمس الأول، ضمن السباقات التراثية، في مهرجان الظفرة البحري، المقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في دورته الـ 15، والتي تُجرى منافساتها على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتتواصل أنشطة المهرجان إلى 25 فبراير الحالي.

وحل في المركز الثاني القارب رقم «30»، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وبقيادة النوخذة سالم العديد، وحل ثالثاً القارب رقم «3» التابع أيضاً للقيادة العامة لشرطة دبي، وبقيادة النوخذة خلفان الأغشيش.

كما نُظم سباق صلاحة للبوانيش التراثية، وهو الجولة الثانية لهذه الفئة، حيث نال المركز الأول «الهادي 29» لمالكه النوخذة عبد الله صباح الرميثي، وجاء في المركز الثاني «حشيم 40» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، وذهب المركز الثالث إلى «تواق 35» لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوب.

وجاءت المشاركة كبيرة في السباقين، وشهدا تنافساً مثيراً في كل المراحل، حيث تبادلت العديد من قوارب المقدمة المراكز الأولى، وسط حماس كبير للبحارة والنواخذة، وتشجيع المتابعين من على الشاطئ.

توج الفائزين ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد المزروعي عضو اللجنة المنظمة، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، والشاعر جمعة مانع الغويص السويدي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة بالنادي.

وتوجه خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة لمهرجان الظفرة البحري في دورته الجديدة، مشيراً إلى أن المهرجان، وخلال كل دوراته ظل يقدم التراث الإماراتي الأصيل إلى جمهوره في أروع صورة، ويبرز كل التفاصيل الخاصة بكل نشاط وفعالية.

وقال: السباقات التراثية جزء أصيل من التراث الإماراتي، والبحري على وجه الخصوص، ووجود سباقاتها ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري، يشكل إضافة مميزة للأنشطة في المهرجان، كون سباقاتها ترسم لوحات رائعة في ارتياد البحر، والتعرف على ما يجود به من خير.

وأضاف: قدم النواخذة والبحارة في سباقي المغيرة للتجديف التراثي، وصلاحة للبوانيش التراثية، ملاحم متميزة للسباقات التراثية البحرية، بما تحمله من حماس وإصرار وعمل جماعي متقن يهدف إلى بلوغ الهدف، وهذا ما يميز مثل هذه السباقات، والتي تستقطب شباب الوطن لخوض تجاربها بروح عالية، للإسهام في الجهود الرامية للحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل.

وتقام اليوم منافسات سباق التفريس التراثي، وسباق الكايت سيرف، وتتواصل السباقات التراثية والحديثة في المهرجان، حيث يقام 23 فبراير سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، فيما يقام 24 فبراير سباق الظفرة الريجاتا، وسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً.