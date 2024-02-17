«الكلاسيكو».. «نهائي مبكر» بين «الزعيم» و«العنابي»

مراد المصري (أبوظبي)

يختتم اليوم، دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، تتصدرها قمة «الكلاسيكو» المبكرة بين العين والوحدة، ومواجهة قوية بين شباب الأهلي وبني ياس، ولقاء بين اتحاد كلباء ودبا الفجيرة.

تتجه الأنظار إلى «مواجهة خاصة» بين العين والوحدة، على استاد هزاع بن زايد، مع سعي كل فريق للإطاحة بمنافسه، وكسب «جرعة ثقة» كبيرة، في محاولة استعادة اللقب، حيث سبق أن حققه «الزعيم» 7 مرات، و«العنابي» مرتين.

ويواجه العين «روزنامة» مزدحمة بالمباريات في الوقت الحالي، وهو العائد من طشقند، عقب خوض لقاء أمام ناساف الأوزبكي، في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال آسيا، إلا أنه يدرك أن مواجهة الوحدة لها حسابات تفرض عليه حصد نتيجة إيجابية.

فيما يخوض «أصحاب السعادة» اللقاء بطموح مواصلة تطور الأداء، بعدما تعادل مع الشارقة خلال الأسبوع الماضي في أولى مبارياته الرسمية بعد فترة التوقف الشتوي.

وغير الفريقان الجهاز التدريبي خلال الموسم الحالي، حيث يتولى الأرجنتيني هيرنان كريسبو مهمة قيادة العين، فيما يقود الصربي جوران فريق الوحدة، وكلاهما يبحث عن الوصول إلى الانضباط التكتيكي اللازم، مع إدراكهما أن هذا النوع من المباريات يحمل دائماً الكثير في طياته.

وسبق أن التقى الفريقان في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، وحقق الوحدة الفوز وقتها 2-0 على الملعب نفسه، إلا أن المفارقة أنهما لم يلتقيا في الكأس منذ 19 عاماً، وتحديداً عام 2005، عندما تفوق العين على الوحدة في النهائي 3-1.

وعلى استاد راشد في دبي، يستضيف شباب الأهلي منافسه بني ياس، في لقاء يتطلع فيه الفريقان إلى قطع الخطوة الأولى في المسابقة، ما بين طموح «الفرسان» أحد أكثر الفرق تتويجاً باللقب في 10 مناسبات، ورغبة «السماوي» في البناء على الأداء الإيجابي الذي ظهر عليه قبل فترة التوقف.

وجاءت آخر ثلاثة لقاءات بين الفريقين في الدوري متقاربة، حيث حقق شباب الأهلي الفوز مرتين، منها واحدة هذا الموسم، مقابل فوز لبني ياسن، وجاءت جميع نتائج هذه المباريات 2-1.

ويلتقي «النمور» مع فريق دبا، في لقاء بطابع خاص للقاء على «الساحل الشرقي»، والذي لا يعترف بفوارق، وجود فريق في «دوري المحترفين»، وآخر في «الهواة»، ليكون الموعد الفاصل في أرضية الملعب.

ويتطلع اتحاد كلباء إلى استعادة نغمة الانتصارات، في ظل التعثرات التي عرفها مؤخراً، فيما يريد «النواخذة» تحقيق مفاجأة في المغامرة التي يخوضها في المسابقة، وسط ترقب لما يسفر عنه اللقاء من مجريات، وسط توقعات بحضور جماهيري، كما هي عادة تلك المواجهات.

يذكر أنه يتم إجراء قرعة لتحديد مواجهات دور الثمانية، بعد انتهاء لقاءات دور الـ 16، على أن تقام المباريات المقبلة على ملاعب محايدة.