منافسات «مثيرة» في «شتاء العين للشطرنج السريع»

العين (الاتحاد)

تواصلت بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات بطولة الشطرنج السريع «رابيد»، ضمن مهرجان شتاء العين للشطرنج، بمشاركة قياسية بلغت نحو 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة هي إنجلترا وفرنسا وروسيا وليتوانيا والهند، وتركيا، والفلبين، ومصر، وسوريا، وسلطنة عُمان، والجزائر، والسودان، وفلسطين، والإمارات.

يتصدر البطولة، عقب ختام لقاءات الجولة الرابعة، برصيد 4 نقاط، كل من الدولي الهندي فيشال شودري، وريجي سانتياجو وإيرفن فرانسيس من الفلبين، ومعهم برصيد النقاط نفسه الهندي الدولي بهات أبهيك، ويلاحقهم في المركز الثاني برصيد 3.5 نقطة كل من المصنف الأول الدولي التونسي مالك فارابي، والهندي فيهان دومير.

وتقام بطولة شتاء العين للشطرنج السريع من 7 جولات، وفقاً للنظام السويسري خلال يومين، ويحصل كل لاعب على زمن تفكير 15 دقيقة للمباراة، مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج السريع.

يقوم بتحكيم وإدارة منافسات البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي مدير البطولة، وحكم الاتحاد الدولي الإماراتية موزة المعمري رئيس الحكام.

ومن المقرر، أن تقام بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك من 23 - 27 فبراير.. كما يستضيف النادي اليوم الأحد بطولة شهر شعبان 18 فبراير، وتختتم أجندة شهر فبراير بإقامة بطولة «العين لييب داي» 29 فبراير.