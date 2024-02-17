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الرياضة

«الجودو» يختتم المشاركة في «باكو جراند سلام»

من مباراة لاعبتنا باتسو وبطلة العالم الكندية الذهبية
18 فبراير 2024 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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«جودو الإمارات» يخوض نزال «الخفيف المتوسط» في «جائزة باكو»

اختتم منتخب الجودو مشاركته، في بطولة «باكو جراند سلام»، التي يستضيفها اتحاد أذربيجان، بإشراف الاتحاد الدولي، وتختتم اليوم، بمشاركة 404 لاعبين ولاعبات يمثلون 62 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين والسعودية.
وبلغت جوائز البطولة 154 ألف يورو، بجانب نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وحضر ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، وكبار المسؤولين في أذربيجان حفل الافتتاح. وشهدت منافسات «الوزن الخفيف» مشاركة «اللاعب الشاب» كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، عندما واجه بطل بلغاريا كريستوف مارك في «الوزن الخفيف المتوسط»، والذي ضم 39 لاعباً من المصنفين على مستوى العالم، واستطاع التفوق عليه بـ «الهدف الذهبي»، ليقابل بطل طاجيكستان أبوبكر شيروف.
وخسرت باتسو ألتان مباراتها في الدور التمهيدي في وزن تحت 57 كجم أمام الكندية كريستا ديجوشي المصنفة الأولى عالمياً، والتي فازت بذهبية الوزن، لتقود منتخب بلادها إلى المركز الثالث في الترتيب العام، مع ختام منافسات اليوم الأول للبطولة للوزن الخفيف، بعد أوزبكستان المتصدر بذهبية وبرونزيتين، وإسبانيا «الوصيف» بذهبية وبرونزية، وضمنت بطلة كندا والعالم لوزن تحت 57 كجم التأهل إلى لأولمبياد المقبل، والترشيح مجدداً لذهبية الوزن.
من جانب آخر، تلتحق اليوم البعثة عقب مشاركتها في أذربيجان بالبعثة الرئيسية لمنتخب الجودو في معسكره المقام حالياً في أوزبكستان، استعداداً للمشاركة في بطولة «طشقند جراند سلام»، من الأول إلى 3 مارس المقبل، ويمثل الإمارات 8 لاعبين، وتقدمت 62 دولة للمشاركة، من بينها 5 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، السعودية، الكويت والمغرب ولبنان.
فيما تتجه الانتظار بعد ذلك، إلى بطولة العالم التي تحتضنها الإمارات من 19 مايو المقبل، وسط مشاركة واسعة، بعد أن أصبحت العاصمة أبوظبي لاعباً أساسياً في تقويم الاتحاد الدولي.

الجودو
أذربيجان
باكو
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