«أركان الوثبة» يخطف الأضواء في «الحفل الحادي عشر»

دبي (الاتحاد)

خطف المهر «أركان الوثبة» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأضواء في الحفل الحادي عشر لمضمار ميدان والذي أُقيم أمس الأول، وتألف من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز 1.565 مليون درهم.

وجاء فوز «أركان الوثبة» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، ناجزاً، وبفارق كبير في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة.

وحقق «أوزو» لذا أدز كلوب، بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة الفارسة صافي أوسبورن فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم، بعد أن حصد لقب الشوط الرئيس على لقب لورد جلترز، والذي أُقيم في الشوط السادس لمسافة 1800 متر.

وتم صنع التاريخ في مضمار ميدان لسباق الخيل أمس الأول، عندما أصبحت صافي أوسبورن أول فارسة تفوز بسباق الخيل في تاريخ الدورة الممتد إلى 14 عاماً.

وأظهرت مهرة جودلفين «بيوتفل لاف» بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، مستوى لافتاً بفوزها في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر.

وبعد أن حل في المركز الثاني في ثلاثة سباقات متتالية، نجح المهر «نيار» لفابيهاف شاه، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس، في مغادرة فئة المبتدئة، بفوز في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر.

ومنح «مكمانمان» لجاري السوب وشركاه، الثنائية للمدرب دوج واتسون، والفارس باتريك دوبس، في الشوط الرابع لمسافة متر.

وخطف «ليونز مين» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، الفوز ببراعة، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر.

وقلب «أشقر عسير» لبورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة الفارس عمر اسحق هرنانديز، التوقعات بفوز مفاجئ في الشوط السابع لمسافة 1200 متر.

ولم يتأخر «أسد زعبيل» لشادويل، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أوسكار شافيز، في فرض سيطرته، بفوز قوي على رفيق إسطبله «خنجر» في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر.

وكان حسن الختام الجواد «قريب» لناصر عسكر، وقيادة ريتشارد مولن، الذي منح المدرب مصبح المهيري «الثنائية»، بالفوز في الشوط التاسع لمسافة 2000 متر.