ماسة تهدي «الوثبة» كأس فاطمة بنت منصور للسيدات

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

توجت الفارسة ماسة عدنان على صهوة «شا شهم» لإسطبلات الوثبة، بكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كلم، لتحتفظ باللقب مع جوادها وإسطبل الوثبة، والسباق أقيم أمس السبت بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة.

وشهد السباق مشاركة 63 فارسة، وتوجت الفائزات الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان.

وأُقيم السباق بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واتحاد الفروسية.

وشارك في التتويج مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد السباق تنافساً مثيراً بين نخبة الفارسات، ونجحت البطلة ماسة في الاحتفاظ باللقب بعد أداء قوي في الأمتار الأخيرة، وبفارق ثانية فقط عن وصيفتها، وقطعت المسافة الكلية للسباق على صهوة «شا شهم»، خلال 3:14:10 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30.90 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة شرينه الفلاسي على صهوة «سرافينو» لإسطبلات المغاوير، مسجلة 3:14:11 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث فاي محمد علي على صهوة «شلسي دي لوك» لإسطبلات البوادي بزمن قدره 3:15:09 ساعة.

وأعربت الفارسة عن سعادتها بالمحافظة على لقب سباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات، للعام الثاني على التوالي، مشيدة بأداء الجواد «شا شهم» الذي كان عند حسن الظن، ونجح في الفوز باللقب للمرة الثانية.

العامري: يهنئ «الوثبة» بالفوز

قال مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، إن سباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات، جاء ناجحاً من خلال المشاركة المميزة لنخبة الفارسات والتنافس القوي الذي منح السباق المزيد من الإثارة، متوجهاً بالشكر لأعضاء اللجان التنظيمية بالقرية.

وأكد العامري، أن تنظيم السباق المفتوح للسيدات يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرياضة الفروسية عامة، ودعم سباقات القدرة للسيدات خاصة، لتشجيع الفارسات على ممارسة هذه الرياضة التراثية العريقة.

وأضاف: «الفعاليات المصاحبة للسباق منحته زخماً إضافياً من خلال تفاعل الأطفال في القرية المخصصة لهم والتي شهدت أنشطة متعددة أشاعت الفرح والبهجة لدى المشاركين الذين استمتعوا باللحظات الجميلة من خلال متابعتهم للسباق»، وهنأ العامري، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة فوز إسطبلات الوثبة باللقب، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق.

كأس محمد بن منصور اليوم

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة، في السادسة والنصف صباح اليوم، سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، لمسافة 100 كلم.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق، 35 كلم، والثانية مسافتها 25 كلم، وتم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافة الثالثة 20 كلم، وتم ترسيمها باللون الأحمر، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فمسافتها أيضاً 20 كلم، وتم ترسيمها باللون الأبيض. وتتخلل السباق فترات راحة إجبارية، عقب كل مرحلة مدتها 40 دقيقة للأولى والثانية، أما الثالثة ففترة الراحة مدتها 50 دقيقة.

وفاز راشد عامر العامري، على صهوة الفرس «بدوينا كريستيانا» العائدة إلى إسطبلات العزم، بسباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمية بالوثبة، بمشاركة 144 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

تهنئة

تقدمت البطلة بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك إسطبلات الوثبة بمناسبة هذا الفوز، وكذلك إلى جميع أعضاء الفريق الذين قدموا لها مساعدة كبيرة حتى تحقق هذا الإنجاز.

وشهدت قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة، والتي تم تحويلها خلال السباق إلى اسم «الوثبة لاند»، فعاليات متنوعة للأطفال، واشتملت الفعاليات على محال تراثية إماراتية، إضافة إلى خيم متخصصة في لوازم البنات، من تصفيف الشعر وأدوات الزينة المختلفة، والرسم، كما تمّ تقديم عروض وألعاب مختلفة للأطفال الذين قضوا أوقاتاً ممتعة خلال السباق.