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الرياضة

27 فريقاً إلى «تحدي المجتمع» في «الألعاب الحكومية»

27 فريقاً إلى «تحدي المجتمع» في «الألعاب الحكومية»
18 فبراير 2024 00:47

دبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن تأهل 27 فريقاً للمشاركة في فئة «تحدي المجتمع» لمنافسات النسخة الخامسة من «الألعاب الحكومية 2024»، وذلك في ضوء نتائج الجولة التأهيلية التي أقيمت في «داماك هيلز 2» بدبي. وستشارك الفرق الـ27 المتأهلة، بالإضافة إلى فريق «باركور دبي» بطل تحدي المجتمع في النسخة الماضية من الحدث، في بطولة الألعاب الحكومية 2024، التي تقام في دبي فيستيفال سيتي خلال الفترة من 29 فبراير إلى 4 مارس 2024، وذلك للاحتفاء بروح التحدي والفريق الواحد، ضمن أجواء تنافسية حماسية.
وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: «أظهر الإقبال الواسع بتسجيل 106 فرق لمنافسات تحدي المجتمع هذا العام مدى الوعي العالي الذي تتحلى به مختلف الشرائح المجتمعية تجاه أهمية تبني نمط حياة صحي بدنياً ومجتمعياً مما يعزز الروابط الاجتماعية بين أفراده، وبالتالي يرتقي بمستوى جودة الحياة في دبي كمدينة مفضلة للعيش».
وأضاف ابن عيسى: «شهدت الجولة التأهيلية التي أقيمت في داماك هيلز 2 منافسات قوية من جميع الفرق المشاركة، الأمر الذي يعد بمستوى مبشّر خلال البطولة، ونحن بانتظار تحديد الفريق صاحب لقب بطل تحدي المجتمع الذي سيجتاز التحديات الأخيرة».
ومن المنتظر أن تستضيف النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية مجموع 168 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة الجهات الحكومية و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

الألعاب الحكومية
دبي
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