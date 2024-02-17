ماذا قال فيتوريا عن التجربة المصرية؟



القاهرة (أ ف ب)



اعتبر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن تجربته الأخيرة «أثرتني على المستوى المهني والشخصي»، على الرغم من قرار اتحاد كرة القدم إقالته من منصبه، بعد خروج «الفراعنة» من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، وتعيين حسام حسن خلفاً له.

وكتب فيتوريا (53 عاماً) عبر حسابه على إنستغرام «بقرار من اتحاد الكرة المصري، انتهت مسيرتي كمدرب للمنتخب الوطني، والآن بعد مرور أيام قليلة على الإعلان الرسمي، وبعد فترة من التفكير، أستطيع أن أقول إنني أغادر بعد 19 شهراً، لعبت خلالها 18 مباراة، بخسارة واحدة فقط، وبترشيح لأفضل مدرب منتخب في العالم».

وأضاف «ماذا تعني هذه الأرقام؟، هذا يعني أننا ركزنا مجهودنا لبناء أساس متين لحاضر ومستقبل كرة القدم المصرية، ونواجه العديد من التحديات بإصرار وتركيز لا يتزعزع على التميز».

وتابع فيتوريا الذي وصل إلى قيادة «الفراعنة» عام 2022 قادماً من سبارتاك موسكو الروسي «كان الهدف من العقد الذي وقعته لمدة أربع سنوات، كما كان معروفاً علناً، هو وضع الأساس لإعداد وتجديد المنتخب لكأس العالم 2026، نحن في بداية عام 2024، وصلت في وقت مليء بالتحديات، بهدف تغيير وضع المنتخب الوطني، الغائب عن كأس العالم الأخيرة والمركز الأخير في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023».

وأردف قائلاً «مؤهلاتنا والنتائج التي حققناها، هي شهادة على قدرتنا في التغلب على التحديات وجودة العمل الذي تم تطويره، من الواضح أننا لم نكن راضين عن الإقصاء بركلات الترجيح في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، ولكننا نعرف الشدائد التي واجهناها، والتي قد أتحدث عنها لاحقاً».

وعيّن اتحاد اللعبة المحلي حسام حسن (57 عاماً) مدرباً في السادس من فبراير كما عين شقيقه التوأم إبراهيم مديراً للمنتخب.

وشكر فيتوريا المتوّج بجائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي مرتين (2015-2016 و2016-2017) «الجهاز المعاون لي في المنتخب المصري واللاعبين أيضاً الذين كانوا ملتزمين ولديهم شغفهم في الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للجماهير المصرية على الدعم المستمر».

وختم «لقد أثرتني هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي، وجعلتني مقتنعاً، كما قلت دائماً، بأن مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعداً، إذا رغب الجميع في ذلك، شكراً مصر على هذه الرحلة التي لا تنسى».