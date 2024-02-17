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الرياضة

الرميثي يتصدر كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

الرميثي يتصدر كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز
18 فبراير 2024 00:47

الشارقة (وام)

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حقق الفارس الإماراتي محمد شافي الرميثي على صهوة الفرس «كارامبا» الفوز الأول من فئة الخمس نجوم في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، المقامة في نادي الشارقة للفروسية والسباق، في المنافسة التي أقيمت بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم على أرضية الميدان الخارجي وتنافس فيها 47 فارساً وفارسة نجح منهم 17 فارساً في إكمال المرحلة الثانية من دون خطأ.
وتقدم الفرسان، على منصة التتويج، فارس نادي أبوظبي للفروسية محمد شافي الرميثي المشارك رقم (27) بصحبة الفرس «كارامبا» منهياً معها المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.55 ثانية وجاء فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس المشارك رقم (30) بالجواد «جوبيتر» في المركز الثاني بزمن بلغ 29.91 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الأيرلندي ديفيد سيمسون المشارك رقم (10) بصحبة الفرس «بيلي بيكاديللي» بزمن بلغ 29.94 ثانية.
وحقق الفارس الأيرلندي مايكل بيندر هدفه كاملاً في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في البطولة الدولية من فئة الخمس نجوم بمواصفات الجولة الواحدة من الوزن الثقيل، حيث صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم بالميدان الخارجي وقبل تحديات المشاركة فيها 60 فارساً وفارسة نجح منهم 13 فارساً في إكمال الجولة نظيفة من دون خطأ وتقدمهم الفارس الأيرلندي مايكل بيندر وتوّج بجائزتي المركزين الأول والثاني وحقق الصدارة على صهوة الجواد «أتش أتش أس كلايس»، وأكملها في زمن بلغ 68.25 ثانية وظل صامداً حتى النهاية وتوّج بالمركز الأول.

الشارقة
قفز الحواجز
كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز
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