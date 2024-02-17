«كينج ميكر» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

عصام السيد ومحمد حسن (أبوظبي)

بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توّج سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، الفائز بالشوط الرئيسي في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عقب السباق الذي أقيم ضمن الحفل الثامن لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، وتضمن 7 أشواط قوية ومثيرة.

حضر الأمسية، المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الخيول العربية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وعلي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

وحقق الجواد «آر بي كينج ميكر» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة ريتشارد مولن، الفوز عن جدارة، في الشوط السابع والختامي، لمسافة 2200 متر، والبالغة جائزته 4.5 مليون درهم، ووصل إلى خط النهاية بفارق 5.25 طول عن الوصيف «أجرد عذبة»، فيما جاء ثالثاً «الرفاع»، وسجل البطل زمناً قدره 2:26:56 دقيقة.

وبلغ إجمالي الجوائز المالية لسباق صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية 4.5 مليون درهم، ونال «آر بي كينج ميكر» صاحب المركز الأول 2.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثاني 1.5 مليون درهم، وجائزة المركز الثالث 250 ألف درهم، والمركز الرابع 125 ألف درهم، ونال صاحب المركز الخامس 75 ألف درهم، والمركز السادس 50 ألف درهم.

وفاز الجواد «نبراس باشن»، لسعيد حميد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد، وقيادة باتريك دوبس، بكأس رئيس الدولة للخيول المهجنة في الشوط السادس لمسافة 1400، البالغ جائزته 380 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:24:12 دقيقة.

ونال «سينجاسونج الموري» لعبد الله محمد بن طوق، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، جائزة الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب «متحف المحطة»، والبالغة جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:46:59 دقيقة.

وحصد «ميقات» لعلي خلفان الشاوي، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ساندرو بايفا جائزة سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة جائزته 70 ألف درهم، وسجل البطل 1:45:97 دقيقة.

وذهبت جائزة الشوط الثالث إلى المهرة «ضياء» لإسطبلات ليوا، بإشراف محمد دقاش، وقيادة ساندرو بايفا «ثنائية»، على لقب التاج الثلاثي (الجولة الأولى)، البالغة جائزته 230 ألف درهم، وسجلت البطلة زمناً قدره 1:44:39 دقيقة.

وفازت الفرس «أنلميتد» لإسطبلات الريف، بإشراف دكتور جابر بيطار، وقيادة تشارلي بينيت بجائزة الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب «قلعة ضاية» البالغة جائزته 80 ألف درهم، وسجلت البطلة زمناً قدره 2:32:89 دقيقة.

وتوج المرشح الأول «هيروس دي لاجارد» للشيخ ناصر بن محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب واحة ليوا للفئة الثانية، والذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، بلغت جائزته 300 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:30:23 دقيقة.

الشيبة: سعدنا بالحفل والأداء القوي

قال علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية: «الأمسية شهدت منافسات قوية في كل الأشواط خاصة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الذي تميز بمشاركة نخبة الخيول». وأضاف: «سعدنا بالحفل والأداء القوي خلال الأشواط السبعة، وسعدنا أكثر بالحضور الجماهيري الكبير وتفاعله مع السباقات المتنوعة، وأعتقد أن الجميع عاش لحظات رائعة وجميلة داخل نادي أبوظبي للفروسية، ما يجعلنا نشعر بالرضا التام على العمل الكبير الذي سبق الأمسية حتى تخرج بالشكل الذي يليق بها».