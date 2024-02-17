«الإمبراطور» و«الملك» و«العميد» إلى ربع نهائي «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)

لحقت فرق الوصل والشارقة والنصر على التوالي، بالجزيرة وعجمان، في ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لموسم 2023- 2024، بفوز «الإمبراطور» العريض على ضيفه الإمارات 7-1، على ملعب زعبيل، وتغلب «الملك» على ضيفه البطائح 2-1، على ملعب الشارقة، و«العميد» على حساب ضيفه خورفكان 1-0، باستاد آل مكتوم، في المباريات الثلاث التي جرت أمس، ضمن دور الستة عشر «ثمن النهائي»، والذي انطلق الجمعة، بفوز الجزيرة على العربي 1-0، وتفوق عجمان على مضيفه حتا 1-0.

ويكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي «البطولة الأغلى»، الليلة، بإقامة ثلاث مباريات، في ختام «ثمن النهائي»، تجمع اتحاد كلباء ودبا، على استاد صقر بن محمد القاسمي، وشباب الأهلي وبني ياس، على استاد راشد، وقمة العين والوحدة، على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وواصل «الإمبراطور» متصدر ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، والمتأهل إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، رحلة تألقه اللافتة في الموسم الحالي، بعدما دشن مشواره في «الكأس الأغلى» بالفوز الأكبر في ثمن النهائي - حتى الآن- على حساب ضيفه «الصقور» بنتيجة 7-1.

وسجل أهداف الوصل، هاريس سيفيروفيتش «هدفين» في الدقيقتين 8 و28، وعلي صالح المُتوج بجائزة نجم المباراة 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 19 و41 و68، و«البديل» رودريجو ألميدا في الدقيقة 82، ونيكولاس خيمينيز في الدقيقة 90، بينما أحرز ضياء السبع هدف «الصقور» في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة سيطرة الوصل على مجريات اللقاء منذ البداية، مقابل غياب التنظيم الدفاعي الجيد من الضيوف، في ظل الأداء القوي هجومياً لـ «الفهود» الذي حسم المواجهة لمصلحته.

وعلى استاد الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، انتظر «أصحاب الأرض» حتى الشوط الثاني، لينجحوا في تسجيل هدفين على التوالي، بوساطة الحسن صالح، وموسى ماريجا، في الدقيقتين 47 و65، بينما أحرز «البديل» إسماعيل الزعابي هدف البطائح في الدقيقة 83.

وغابت المتعة والإثارة عن الشوط الأول الذي كانت نسبة السيطرة فيه لمصلحة الشارقة، من دون تهديد واضح باستثناء تسديدة طريق كايو لوكاس لاعب الشارقة أنقذها حارس البطائح، في الوقت الذي لم يختبر فيه عادل الحوسني.

ومع بداية الشوط الثاني ومن هجمة بين الحسن صالح وكايو لوكاس، أعادها الأخير بـ«الكعب» ليسجل منها الحسن هدف التقدم في الدقيقة 47. ونجح موسى ماريجا في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليؤكد تفوق «الملك»، وفي الدقيقة 83، يحرز «البديل» إسماعيل الزعابي هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية.

وفي مباراة ثالثة، سيطرت نتيجة التعادل السلبي على الشوط الأول لمواجهة النصر وضيفه خورفكان على استاد آل مكتوم معقل «العميد»، وغابت الخطورة على مرمى الفريقين، خلال الحصة الأولى، باستثناء محاولة عبدالله توري مهاجم «العميد»، والذي عوض غياب الإيطالي جابياديني في التشكيلة الأساسية، من تسديدة بيسراه مرت بالقرب من مرمى الضيوف في الدقيقة 30.

وارتفعت حرارة المواجهة والفرص المهدرة من الفريقين في الشوط الثاني، وتصدى أحمد العامري الحارس «البديل» لفريق خورفكان لتسديدة المغربي عادل تعرابت، من انفراد بالمرمى في الدقيقة 64، أعقبتها محاولة ثانية من تسديدة توري بيمناه من داخل المنطقة مرت فوق المرمى في الدقيقة 67.

وأهدر «البديل» كيفن اجودلو فرصة سانحة لحسم المباراة لمصلحة «العميد»، بعد تسديدة من داخل المنطقة مرت فوق المرمى في الدقيقة 87. وأثمر ضغط النصر عن تسجيل هدف حاسم، بواسطة «القائد» عادل تعرابت، بعد مجهود فردي رائع، من كرة وصلته داخل المنطقة، ليراوغ أكثر من لاعب، قبل أن ينجح في إيداع الكرة الشباك، لحظة خروج الحارس في الدقيقة 89، ويمنح فريقه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بالفوز 1-0.