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مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب

مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
18 فبراير 2024 08:45

القاهرة (أ ف ب)

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، زيادة عدد الجمهور في مباريات الدوري المحلي إلى 20 ألفاً لكل مباراة.
وكشفت الرابطة في بيان نشر على الصفحة الرسمية على «فيسبوك» أن أعداد الجمهور سترتفع إلى 20 ألفاً لكل مباراة من الدوري حتّى نهاية الموسم الحالي، وكذلك نهائي كأس الرابطة ومباريات الكأس المحلية.
وقال رئيس الرابطة أحمد دياب في تصريحات صحفية «قدمنا طلباً منذ بداية التوقّف الدولي الأخير لمضاعفة أعداد الجماهير لـ20 ألف مشجع في المباراة بالدوري المصري».
وأضاف «ومنذ ذلك الوقت أجرينا اجتماعات أمنية مكثفة وبشكل مستمر للتجهيز لهذا الأمر».
وزادت أعداد الجماهير بداية الموسم الجاري إلى 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل نادٍ في المباراة.
وجاءت الزيادة الأخيرة مطلع الموسم الحالي، بعدما كان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي، مقتصراً على 6 آلاف مشجع، بواقع 3 آلاف لكل نادٍ.

 

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