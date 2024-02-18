سان جيرمان.. «الفارق 14»!

باريس (أ ف ب)



واصل المهاجم الدولي كيليان مبابي هوايته التهديفية، عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني، وسجل الهدف الثاني لفريقه باريس سان جيرمان في مرمى مضيفه نانت 2-0 على ملعب «لابوجوار»، في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل مبابي الهدف الثاني، بعد 16 دقيقة من دخوله مكان الدولي الإسباني ماركو أسنسيو من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه «62»، رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً، في صدارة لائحة الهدافين، بعدما افتتح المدافع الدولي لوكاس هرنانديز التسجيل في الدقيقة 60.

وأبقى المدرب الإسباني لباريس سان جرمان لويس أنريكي على مبابي، مُسجّل الهدف الأول في مرمى ريال سوسيداد الإسباني «2-0»، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب بارك دي برانس، على دكة البدلاء، وذلك بعد أربعة أيام على إبلاغ الدولي الفرنسي ناديه برحيله بنهاية عقده في يونيو المقبل.

واختار أنريكي الدولي راندال كولو مواني، لاعب نانت السابق، لخلافة بطل العالم 2018.

كما فضّل أنريكي الإبقاء أيضاً على جناحه الأيمن الأساسي الدولي عثمان ديمبلي على دكة البدلاء، ودفع بالإسباني ماركو أسنسيو الذي لعب بديلاً في المباراة ضد ريال سوسيداد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي بين آخر اللاعبين الذين نزلوا من حافلة الفريق لدى وصولها إلى ملعب «لابوجوار» في نانت، وانطلق بسرعة إلى غرفة الملابس، وألقى تحية مقتضبة على جماهير نانت التي جاءت للترحيب به.

وأجرى أنريكي تعديلات كثيرة على تشكيلته، وإذا كان الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما احتفظ بمركزه أساسياً، ولعب مباراته الـ100 بألوان سان جيرمان، فإن لاعب الوسط الدولي وارين زاير-إيمري شغل مركز ظهير أيمن على حساب الدولي المغربي أشرف حكيمي، مع هرنانديز الظهير الأيسر، الى جانب القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس والبرتغالي دانيلو بيريرا.

ولعب الكوري الجنوبي كانج-إن لي، العائد من كأس أمم آسيا، جنباً إلى جنب مع البرتغالي فيتينيا والأوروجوياني مانويل أوجارتي في الوسط.

وهو الفوز الثالث توالياً لسان جيرمان والسادس عشر في الدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 53 نقطة، وابتعد مؤقتاً بفارق 14 نقطة عن مطارده المباشر نيس الذي يحل ضيفاً على رينس «الأحد».

نجح هرنانديز في منح التقدم لسان جرمان بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بقدم لاعب الوسط موسى سيسوكو وسكنت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ديكان «60».

وأمَّن مبابي فوز فريقه، عندما اقتنص ركلة جزاء، إثر عرقلته من لاعب الوسط البرازيلي دوجلاس أوجوستو، بعد مراوغة ذكية بين قدميه، وانبرى لها بنفسه قوية بيمناه على يسار ديكان «78».